Una estrella del Real Madrid estaría sentenciada por Carlo Ancelotti

El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad, lo que ha logrado Carlo Ancelotti con un grupo de jugadores jóvenes es impresionante, gestionando el ego de cada futbolista y logrando un éxito sin precedentes. En esa línea hay uno de los recién llegados a la institución que no está teniendo la mejor actitud y tanto directiva como cuerpo técnico estarían dejándolo en el banquillo para que aprenda una lección.

En el Real Madrid no está gustando la actitud del recién fichado Arda Guler, la joven estrella turca no entiende porque no tiene más minutos en el equipo y la decisión podría estar fundamentada por la pésima actitud que ha mostrado en los últimos meses. De hecho, el argentino Nico Paz lleva más minutos que el turco y no tiene ficha del primer equipo, algo que demuestra la mala actitud que ha mostrado el joven Guler.

127 minutos registra Nico Paz con el Real Madrid esta temporada, donde ha tenido momentos importantes a lo largo del año. Por otra parte, Arda Guler solo ha jugado 92 minutos, en partidos con poca transcendencia como contra el Girona, Rayo Vallecano. Sin embargo, esta situación podría deberse a lo mal que toma el turco estar en el banquillo, estaba acostumbrado a ser titular en el Fenerbahce, pero con el conjunto blanco no tuvo la mejor pretemporada al lesionarse en las primeras de cambio y luego le costó una barbaridad agarrar ritmo de competición para disputar minutos.

Por otra parte, Carlo Ancelotti sabe como lidiar con esta clase de jugadores que pueden ser problemáticos si no juegan, el mismo entrenador italiano resto importancia a la mala actitud del jugador de solo 19 años de edad... "Tras el gol de Modric cambié el plan, no es tan complicado y no tengo que dar explicaciones... si no lo entiende, no pasa nada". Esto en relación a que Guler estuvo calentando y estaba listo para entrar minutos antes de que Luka Modric anotara el gol del triunfo sobre el Sevilla el pasado fin de semana.

el próximo partido del Real Madrid será el sábado 2 de marzo en una visita frente al Valencia CF por la jornada 27 de LaLiga, competición donde el equipo 'Merengue' continua liderando con 65 puntos, 6 por encima de la segunda posición que la ocupa el Girona.