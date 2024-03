Estrella del Barcelona se confiesa sobre el fichaje de Kylian Mbappé

La directiva del Real Madrid comandada por el presidente, Florentino Pérez, sigue definiendo todos los detalles del tan esperado fichaje de Kylian Mbappé, luego de seis años fracasando en su firma.

Sin embargo, todo parece indicar que en la próxima temporada se acabará de una vez por todas, el culebrón del mercado de fichajes, teniendo por fin al capitán de la Selección Francesa y a uno de los mejores futbolistas de la actualidad defendiendo la camiseta merengue.

Es tanta la seguridad de que se realizará la incorporación de la "Tortuga", que incluso diversos rivales y entrenadores de la Liga EA Sports están dando por hecho que enfrentarán a Mbappé en la siguiente campaña.

Entre las figuras más importantes que se han pronunciado sobre el tema, podemos mencionar a Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Jules Koundé o Fede Valverde, quienes en diferentes momentos del presente curso dieron su opinión ante la inminente llegada.

No obstante, en las últimas horas otra estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Liga Española, Robert Lewandowski, habló del fichaje de Mbappé por la "Casa Blanca" y aprovechó de enviar un contundente mensaje a todos los aficionados culés, "Todavía no es oficial y es difícil comentar hasta que se haga el anuncio. Así que vamos a esperar a que se confirme. Si viene va a ser divertido competir contra él en LaLiga. No tenemos miedo, me lo tomo positivamente".

Sin dudas, la posibilidad de que la máxima figura del París Saint-Germain llegué al Santiago Bernabéu deja un verdadero equipazo para los blancos, con jugadores como Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Toni Kroos o Thibaut Courtois, por lo que, los fanáticos madridistas se encuentran muy ilusionados los logros que se puedan obtener en las próximas campañas.