Esto dijo Pep Guardiola sobre la posible salida de Kevin de Bruyne a la Saudí Pro League (+Detalles)

El Manchester City consiguió levantar el bajo nivel de juego que mostró a inicio de temporada, cuando llegó a estar en la cuarta posición de la Premier League, superado por Liverpool, Aston Villa y Arsenal, además de perder la final de Community Shield y quedar eliminado de la EFL Cup.

Los dirigidos por Pep Guardiola no permitieron que esto les afectará y tras recuperar varios futbolistas de lesión como Erling Haaland o Kevin De Bruyne, consiguieron estar disputando los octavos de final de la UEFA Champions League y la quinta ronda de la FA Cup y estar a dos puntos de superar al Liverpool en el primer lugar de la tabla en el campeonato liguero.

Ahora bien, el mediocampista belga ha tenido una campaña bastante irregular por las múltiples lesiones, disputando un total de once compromisos en los cuales acumuló dos goles y ocho asistencias; sin embargo, estos números demuestran que cuando estuvo sano dejó el gran nivel.

Por ello, la directiva “citizens” quiere ampliar el contrato del talentoso centrocampista, por lo menos un año más, pero no logran llegar a un acuerdo con el jugador ni con el representante, por lo que, diversos equipos de Arabia Saudita se interesaron en ficharlo la próxima temporada, ofreciéndole un contrato millonario para que llegue a la Saudí Pro League.

Ante esto, el entrenador del City confesó que espera contar con De Bruyne durante más campañas pero que él no debe decidir, “Es una pregunta para él. Me encantaría que se quedara, pero no sé... No sé si tiene alguna oferta, no sé si Arabia Saudita lo quiere. Me encantaría que se quedara en el City, por supuesto”.

Cabe destacar que, el contrato de Kevin con Manchester finaliza en el año 2025 y de no alcanzar un acuerdo, el club inglés buscaría venderlo en el siguiente verano de transferencias y evitar que uno de sus mejores jugadores se vaya gratis.