Conoce la razón por la cual Cristiano Ronaldo podría ser sancionado en Arabia Saudita (+Video)

Una nueva polémica envuelve a Cristiano Ronaldo.

El futbolista portugués podría exponerse a una sanción por parte del comité disciplinario de la Liga saudí, por responder con un gesto despectivo a la afición del Al Shabab, que previamente le había abucheado y gritaba el cántico “Messi, Messi”, refiriéndose al jugador argentino Lionel Messi.

El partido para el equipo de CR7, que hasta el minuto 86 estaba empatado a dos goles con el rival, fue calificado por algunos medios deportivos como un duelo difícil para el jugador portugués, lo que habría aumentado su molestia ante la reacción de los asistentes.

El equipo Al-Nassr de Cristiano finalmente consiguió el triunfo gracias al gol de desempate del brasileño Anderson Talisca, por lo que el portugués respondió a los aficionados sacudiendo su brazo a la altura de la pelvis.

Según el periódico saudí Asharq Al Awsat, el comité disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol ha abierto una investigación sobre el incidente y se espera que tome una decisión sobre el jugador dentro de dos días.

No obstante, de acuerdo con datos de la agencia de noticias EFE, este Comité no puede imponer sanciones severas contra el jugador porque sus decisiones se basan en imágenes de video de las cámaras que retransmiten el torneo, no en imágenes difundidas en las redes sociales.

Esta es la tercera vez que Ronaldo dirige gestos “obscenos” a la afición, debido a que, según la prensa, hizo el mismo acto en dos ocasiones anteriores contra el Al Hilal.

El primero de ellos en la Liga fue en abril de 2023, luego de que dirigiera una señal similar a los aficionados del rival, que le abuchearon tras la derrota de su equipo.

El segundo fue este mismo mes, después de que un aficionado arrojase al terreno de juego una bufanda azul del equipo Al Hilal y que Cristiano agarró y se metió en el pantalón antes de lanzarla nuevamente hacia las gradas de los seguidores del rival