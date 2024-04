Esto dijo Eduardo Camavinga sobre Lionel Messi: "No corre mucho..." (+Declaraciones)

No cabe dudas, que la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Argentina y Francia será recordada como uno de los mejores partidos en la historia del fútbol, gracias al increíble nivel de juego que ambas selecciones mostraron en dicho compromiso, que terminó definiéndose por la vía de los penales.

Ahora bien, con el pasar del tiempo muchos de los jugadores que estuvieron presentes en el partido definitorio, han dado diferentes declaraciones de todo lo vivido en la final, sensaciones, futbolistas, oportunidades falladas, entre muchas otras cosas.

Uno de ellos, fue el mediocampista francés, Eduardo Camavinga, quien ingresó en el segundo tiempo del compromiso y fue clave para que Francia tomará el control del partido, consiguiendo empatar e irse a la prórroga. El actual jugador del Real Madrid, entró como lateral izquierdo y le tocó defender a Lionel Messi, en un duelo bastante parejo entre ambos jugadores.

Sobre ese cruce fue preguntado en "Oh My Goal France" y confesó que fue el rival más difícil al que ha enfrentado en su corta carrera profesional, "Messi fue el jugador que más me sorprendió de los que enfrenté. No corre mucho, pero cuando toca la pelota se siente que está a un nivel muy alto”.

Esa experiencia ayudó a Camavinga a crecer como futbolista y ahora es una pieza intocable con la "Casa Blanca" y con la Selección Francesa, por lo que, de mantener su gran rendimiento, podría convertirse en uno de los mejores mediocampistas en un futuro cercano.