Estas son las declaraciones de Vinícius Jr. sobre su futuro en el Real Madrid

Vinícius Jr. realizó una entrevista para el periódico L'Equipe de Francia, en la que tocó diversos temas como los lamentables episodios de racismo que sufrió la campaña pasada en el estadio de Mestalla, "en Valencia sucedió de forma flagrante y significativa. Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno de juego es para hacer feliz a la gente. Y lo que haga un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar al fútbol.

Además, añadió que para luchar con está problemática hay que estar todos unidos, "Si me enfrento solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará. Cuando estamos todos juntos, cuando hay personas tan importantes como el presidente de Brasil, el presidente de la UEFA, como Kylian, como Neymar, como Rio Ferdinand que tocan este tema, esto tiene más peso".

El jugador de 23 años también habló sobre su futuro en el Real Madrid, "Podría quedarme aquí toda mi carrera, pero el club de mi vida es el Flamengo. Le prometí a mi padre que volvería algún día." Asimismo, manifestó su deseo de jugar algún día con el 7 del París Saint-Germain, "Aquí todo el mundo quiere jugar con Mbappé. Espero que suceda algún día. Es uno de los mejores jugadores, quizás el mejor de todos en la actualidad".

Por otro lado, la estrella del equipo blanco quiso resaltar la importancia de Zinedine Zidane y de Carlo Ancelotti, en su crecimiento como futbolista, "Zidane jugó como pocos y, como entrenador, me ayudó muchísimo, sobre todo con la capacidad de remontar y defender. Insistió mucho en participar del esfuerzo colectivo y me dio la libertad de expresar mis cualidades". En cuanto al entrenador italiano confiesa que, "Siempre quiere que mantenga la cabeza fría. Bueno, cuando llega el momento de meterme la bronca, él tampoco se contiene. Nuestra relación es de padre e hijo. Gracias a él he afrontado mejor momentos para los que no estaba preparado."