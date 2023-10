Esto dijo Neymar Jr luego de los incidentes con la afición brasileña (+Video)

La Venezuela del argentino Fernando Batista hizo historia en el Arena Pantanal al empatar sobre la hora con Brasil gracias a un tanto de chilena de Eduard Bello. Este inesperado resultado de la selección de Brasil en su casa hizo estallar de bronca al público de la Verdeamarela que se acercó a Cuiabá y uno de los principales apuntados fue Neymar, máximo goleador y referente del plantel.

Cuando la flamante estrella del Al-Hilal de Arabia Saudita, que disputó la totalidad del juego ante la Vinotinto, se dirigía rumbo al túnel fue agredido de manera inesperada por sus propios aficionados. El ex Santos, Barcelona y Paris Saint Germain fue golpeado en la cabeza por lo que pareciera ser un balde de cotufas, mientras era insultado por parte de la parcialidad local. El delantero recriminó el accionar y mantuvo un cruce dialéctico con su agresor, mientras algunos de sus compañeros buscaban calmarlo y guiarlo rumbo al vestuario.

Tras el partido, Neymar habló sobre la agresión que recibió: "Es triste, obviamente es muy triste, no vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país. Obviamente estamos ahí dando lo mejor. Y muchas veces el resultado no llega y no es lo que los fanáticos esperan".

Neymar condena la agresión

El delantero brasileño también condenó la agresión: "Ni siquiera vi lo que era, solo lo vi cuando me golpeó, me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo, es muy malo para el fútbol, para el ser humano. Un tipo que hace este tipo de cosas no es un tipo educado, no podrá educar a su hijo de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo".

Con este resultado, Brasil dejó atrás su perfecto andar y perdió la cima de las Eliminatorias Sudamericanas a manos de Argentina, que se impuso en sus tres presentaciones (Ecuador, Bolivia y Paraguay). La Verdeamarela había comenzado su camino con una goleada por 5 a 1 ante Bolivia y un triunfo agónico contra Perú en Lima. Su próximo desafío será este martes 17 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa.