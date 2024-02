¿Entrenará en Italia? Mira lo que dijo Zinedine Zidane sobre volver a los banquillos

Sin dudas, todos los aficionados y simpatizantes del fútbol quieren volver a ver a Zinedine Zidane dirigiendo a algún equipo, tras su exitoso paso por el Real Madrid, donde ganó once títulos entre los cuales destacan dos Supercopas de Europa, dos de España, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas y tres Champions Leagues de forma consecutivas, además, fue elegido como mejor técnico del mundo en dos ocasiones.

No obstante, luego de ganar todos estos trofeos decidió alejarse de los banquillos por un tiempo indefinido, debido a toda la presión de la prensa española en la temporada 2020-2021, pausando de esta forma, su carrera como entrenador.

Ahora bien, desde ese entonces el ex futbolista francés ha sido vinculado con múltiples equipos como la Selección Francesa, Manchester United, París Saint-Germain o su regresó a la “Casa Blanca”, sin embargo, “Zizou” no quiso dar respuestas hasta ahora.

En la presentación del documental sobre Marcelo Lippi (dirigió a Zidane en su etapa como jugador), la leyenda de Juventus y Real Madrid habló en una entrevista para Sky Sports y respondió varias preguntas sobre su futuro.

Una de ellas, fue si estaría dispuesto entrenar a cualquier equipo de la Serie A y cuándo lo veremos de regreso, “Ahora estoy haciendo otras cosas, pero seguro que me gustaría volver a los banquillos. ¿Futuro en Italia? Por qué no, todo puede pasar".

Por otro lado, Zinedine también dejó unas palabras bastante emotivas sobre Lippi, asegurando que, gracias a él firmó con “La Vecchia Signora”, “Para mí él no sólo fue mi entrenador, sino quien me hizo quien soy. Él es quien me dijo que terminaría jugando en la Juventus, jugando bien, y al final así fue. Entonces para mí fue importante. También ganamos algunas cosas con él, pero no sólo conmigo. Teníamos un equipo impresionante, él era un entrenador impresionante, así que hicimos algunas cosas buenas".