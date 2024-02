¿El peor fichaje de su historia? Mira lo que dijo esta estrella brasileña sobre su etapa en el Barcelona

A lo largo de la historia, todos los equipos sin excepción han tenido buenos y malos fichajes, esto se debe a las apuestas que hacen las directivas de los clubes para intentar contratar al mejor futbolista posible para reforzar su plantilla.

De este tema podríamos mencionar a Eden Hazard por el Real Madrid, Anthony por el Manchester United, Dembélé por el Barcelona, entre muchos otros. Al final son cosas normales, que son prácticamente imposible predecir y pasa por muchos factores, ya sea que el jugador no se pudo adaptar a su nuevo club, la presión o las múltiples lesiones.

Ahora bien, uno de esos futbolistas que lamentablemente no pudo triunfar en este caso, en el conjunto azulgrana, fue Philippe Coutinho, quien firmó por el Barça en el año 2018 procedente del Liverpool, donde es considerado como una leyenda de los "rojos".

Muchos aficionados con la llegada del extremo brasileño, se llenaron de ilusión y emoción; sin embargo, debido al alto precio que pagaron por él (90 millones de euros) la presión provocó que no demostrará el gran nivel que tuvo en Anfield y en la Selección de Brasil.

Ante esto, Coutinho pasó de ser una solución a un problema y tras varias cesiones al Bayern Múnich en el año 2022, el delantero se marchó al Aston Villa por 20 millones de euros, siendo uno de los fichajes más decepcionantes del combinado blaugrana.

Cabe destacar, que el atacante de 31 años, habló recientemente en una entrevista y aseguró no estar arrepentido de firmar por el Barça, a pesar de no haber rendido como se esperaba, “No, en ningún momento, pero las cosas no salieron como la gente esperaba. Lo intenté todo y fui muy profesional. Mi sueño era jugar ahí y jugué ahí. Estará siempre en la historia de mi vida".

Por otro lado, en las dos temporadas que jugó con los culés, disputó un total de 106 partidos consiguiendo anotar 25 goles y ofrecer 14 asistencias, números muy alejados a los que acumuló con el Liverpool (54 goles y 45 asistencias en 201 partidos).