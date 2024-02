¡Banquillo Caliente! ¿Quién puede ser el nuevo entrenador del Bayern Múnich? (+Video)

El Bayern Múnich y Tomas Tuchel han confirmado el final de su etapa juntos, el entrenador dejará el cuadro germano al final de la presente temporada. Todo en medio de múltiples cuestionamientos a sus recientes malos resultados, donde se les escapa el titulo de la Bundesliga y fueron superados en la Champions. La noticia de la salida de Tuchel ha abierto las puertas a una serie de candidatos que aspiran a tomar las riendas del gigante bávaro.

Thomas Tuchel declaró esta mañana ante los medios de comunicación anunciando el final de su paso por el Bayern, "Hemos acordado que terminaremos nuestra colaboración al final de esta temporada. Hasta entonces, mi equipo técnico y yo, por supuesto, seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar el máximo éxito para el FC Bayern".

Tuchel llegó al histórico alemán envuelto en una polémica tras la salida de Julian Nagelsmann, quien se enemistó con el vestuario y la directiva, lo que provocó su salida previo a los Cuartos de Final de la Champions, donde los alemanes caerían ante Manchester City.

Los nombres que suenan con fuerza para reemplazar a Tuchel

Según dejaron saber los diarios Marca y SkySports, estos son los principales nombres que suenan para llegar al banquillo del Bayern Munich a partir de la próxima temporada.

1. Zinedine Zidane: El ex entrenador del Real Madrid es un nombre que siempre suena para los grandes banquillos. Sin embargo, desde su salida del club blanco no ha aceptado ninguna oferta y no se ha pronunciado sobre su deseo de volver a los banquillos

2. Xabi Alonso: El actual entrenador del Bayer Leverkusen se perfila como el favorito. Su éxito al frente del Leverkusen, que ostenta una ventaja de 8 puntos sobre el Bayern en la Bundesliga, lo coloca en la cima de la lista. Además, su pasado como jugador del Bayern le suma puntos. Sin embargo tiene contrato vigente y es uno de los entrenadores más deseados en Europa.

3. Hansi Flick: El ex entrenador del Bayern y ex seleccionador alemán conoce a la perfección la casa y el club. Su estilo de juego ofensivo y su palmarés con el Bayern lo convierten en una opción atractiva. Se encuentra sin equipo por lo que podría llegar en condición de agente libre, sin embargo, el FC Barcelona también ha monitoreado su situación y los medios ya lo sitúan en el cuadro culé

4. Jurgen Klopp: El ex estratega del Borussia Dortmund y actual entrenador del Liverpool anunció que abandonaría el banquillo de los Reds al final de temporada, su estilo de juego es muy atractivo y sería un activo importante en caso de llegar al cuadro bávaro. Sin embargo, el propio Klopp ha anunciado que quiere tomarse un año sabático y no dirigirá a ningún club ni selección la próxima temporada.

5. Ole Gunnar Solskjaer: El ex entrenador del Manchester United busca un nuevo reto desde 2021. La Bundesliga y el Bayern, equipo al que eliminó como jugador en la Champions League, podrían ser un aliciente para él.

Otros nombres que suenan para el banquillo alemán son los de José Mourinho y Antonio Conte.

El técnico portugués, conocido por su estilo pragmático y ganador, se encuentra libre tras su salida de la Roma. Aunque no ha dirigido en la Bundesliga, su experiencia y su capacidad para gestionar grandes egos lo hacen un candidato a considerar.

Por su parte, El italiano, famoso por su sistema táctico 3-5-2, está sin equipo desde que el Tottenham lo despidiera. Su llegada al Bayern supondría un cambio de estilo para el equipo.

La decisión final sobre el nuevo entrenador del Bayern Múnich se tomará en las próximas semanas. La directiva del club deberá evaluar las opciones disponibles y elegir al candidato que mejor se ajuste al proyecto del Bayern.

Más allá de los nombres, el futuro entrenador del Bayern tendrá la difícil tarea de reemplazar a un técnico que ha ganado títulos importantes como la Champions League y la Bundesliga. El nuevo entrenador deberá mantener el éxito del Bayern y seguir compitiendo al más alto nivel.