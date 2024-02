¿Se queda? Esto dice Toni Kroos luego de llegar a los 450 partidos con el Real Madrid

El pasado fin de semana, Toni Kroos arribó a los 450 partidos en su carrera con el Real Madrid, un número histórico para el alemán que es una pieza clave en el equipo de Carlo Ancelotti.

Desde su llegada en 2014, el centrocampista se ha consolidado como un referente en el club blanco y esto por todo el trabajo que hace en la cancha, mismo que le ha dado éxitos en lo individual y colectivo.

Luego de recibir en Valdebebas un homenaje por el llegar a los 450 juegos, Kroos posteó una foto que generó bastante incertidumbre en los fanáticos del Real Madrid, ya que colocó "450 y contando", algo que sin duda da que pensar, acerca de su renovación.

Además, el alemán declaró a la prensa sobre su situación de seguir o no en el club español.

“Siempre digo la verdad, y es que no sé. Estoy pensando qué hacer, pero no he decidido nada. Me alegro de que mucha gente quiere que juegue más, eso es positivo, más que al revés. Pero no he tomado la decisión”, dijo Kroos.

Mientras que, la semana pasada en rueda de prensa de Champions declaró: “Tomaré la decisión cuando me sienta listo o lo tenga claro, en el campo no me preocupa ni un poco... Es una decisión importante, pero estoy tan contento de lo conseguido que no me preocupa nada eso”, aseguró.

En esos 450 partidos con el Real Madrid, Toni Kroos tiene 291 victorias y ha marcado 28 goles. Además, registra 21 títulos: 3 Ligas, 4 Champions, 1 Copa del Rey, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa y 4 Supercopas de España.