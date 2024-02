¿Seguirá Toni Kroos en el Real Madrid una vez finalice la actual temporada? (+Declaraciones)

Si bien a día de hoy son líderes de la liga española, el Real Madrid está pasando por un momento difícil debido a las lesiones que han azotado a varios integrantes de su plantel. Sin embargo, una de las figuras más importantes del equipo que siempre se ha mantenido sano desde su llegada es Toni Kroos.

El experimentado mediocampista ahora cumple un rol diferente con Carlo Ancelotti, ya que el técnico italiano ha optado por darle más continuidad a los jugadores que son el presente y futuro (Camavinga, Tchouameni, Valverde, Bellingham). Con todo y eso, el alemán no deja de ser determinante cada vez que está sobre el terreno de juego.

En vísperas del partido contra el RB Leipzig por Champions League, Kroos atendió los medios de comunicación y respondió varias preguntas. Allí aclaró su panorama respecto a lo que pasará una vez finalice su contrato con el Madrid en el mes de junio.

"Estoy pensando qué hacer, pero no he decidido nada. Me alegro que mucha gente quiere que juegue un año más, eso es positivo, más que al revés. No he tomado la decisión", comentó.

Varios rumores apuntan a que el alemán podría regresar al fútbol de su tierra natal, específicamente con el Bayern Münich. No obstante, él mismo se encargó de cerrar esa puerta.

"Déjame aclarar que no volveré al Bayern a pesar de estar vinculado. No va a pasar. Siempre me siento orgulloso cuando hay vínculos o algún equipo me quiere, pero eso no va a suceder”, respondió.

Asimismo, otro punto a destacar tuvo que ver con un posible retorno a la selección de Alemania. Vale recordar que a mediados de julio del 2021 anunció, mediante una carta de despedida, su retiro de la Mannschaft.

"Todo dependerá de cómo me encuentre, de mis planes personales, porque quiero acabar mi carrera en el nivel más alto posible. ¿La selección? Lo estoy pensando, está la posibilidad, sí, pero aún no lo sé", apuntó Kroos.

Por último, el mediocampista de 34 años respondió si tendrá o no una respuesta definitiva sobre su continuidad o retiro cuando finalice la temporada en curso. Hasta los momentos, el conjunto blanco pelea dos frentes importantes como la liga española y la Champions League.

"La tomaré cuando me sienta listo o lo tenga claro, en el campo no me preocupa ni un poco. Es una decisión importante, pero estoy tan contento de lo conseguido que no me preocupa nada eso", finalizó.