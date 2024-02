Histórico de la Selección Argentina deja este sorprendente comentario a Toni Kroos (+Video)

Sin dudas, todos los aficionados del Real Madrid están muy pendientes de la decisión que tome el mediocampista alemán, Toni Kroos, sobre su futuro en la institución y en el mundo del fútbol.

Mientras tanto, el futbolista de 34 años está consiguiendo una de las mejores temporadas de su carrera, siendo pieza indiscutible para el cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti, siendo titular en el 57% de las ocasiones esta campaña (32 partidos disputados).

Ante esto, la leyenda de la Selección Argentina, Juan Román Riquelme, compadeció en una entrevista para TNT Sports y realizó una sorprendente comparación entre el centrocampista merengue y el histórico ex-tenista, Roger Federer, "¿Qué jugador te gusta? Me gusta el 5 del Madrid, el inglés. Me gusta Kroos… Kroos es lo más parecido a Federer jugando al tenis. Pueden jugar a la pelota e irse a casa sin bañarse. Es una cosa increíble. El tipo no se ensucia, no suda… Es algo increíble. Son jugadores de un nivel fabuloso”.

Estas declaraciones muestran la admiración que tiene por el jugador alemán, quien deberá tomar a final de temporada una de las decisiones más difíciles de su carrera, si colgar las botas o continuar una campaña más en la "Casa Blanca". Algo que ni el propio futbolista tiene claro, debido a que en cursos anteriores aseguró que no quería tener una carrera tan longeva como la de Luka Modrić (38 años) o Cristiano Ronaldo (39 años).

Por otro lado, el actual presidente de Boca Juniors, también quiso reconocer el increíble trabajo del lateral español, Dani Carvajal, "luego nos preguntamos que por qué algunos jugadores no tienen el reconocimiento que merecen. Carvajal no tiene el reconocimiento que merece, y va a ser uno de los laterales derechos más importantes de la historia del Madrid. Es un jugador único”.