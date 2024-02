¡Polémica absoluta! Toni Kroos asegura que el gol del Leipzig ante Real Madrid debió subir al marcador (+Video)

El Leipzig terminó el compromiso contra el Real Madrid muy molesto no sólo por la derrota en el Estadio Red Bull Arena sino también por la actuación arbitral durante todo el compromiso, así lo confirmó el entrenador alemán, Marco Rose en la rueda de prensa post-partido, "No había fuera de juego ni falta. No sabemos por qué no se dio validez a esa acción. No sabemos cómo hubiera ido el partido, pero... Puede que estuviera algo nervioso el árbitro por ser su primer partido a este nivel. No quiero hacer una historia con el árbitro. Cometió fallos, ya está".

Ahora bien, uno de los jugadores de la "Casa Blanca" que dio declaraciones al finalizar el encuentro fue el mediocampista, Toni Kroos, quien habló para Prime Video y fue preguntado por la acción polémica que se produjo en el juego, "Creo que al final pita fuera de juego porque le estorba, pero el portero no alcanza el balón. Por eso sí, había que dar el gol".

Estas palabras del futbolista merengue, sorprenden bastante y más por las palabras que manifestaron tanto Carlo Ancelotti como el propio guardameta ucraniano, Andriy Lunin en la zona mixta, donde aseguraron que la jugada del gol estuvo muy bien anulada. "He intuido que era una interferencia al portero, el jugador empujaba a Lunin y el fuera de juego fue bastante claro", dijo el técnico italiano.

Mientras que, el protagonista de la acción explicó que, "Hay un córner, lo despejo con el puño, pero estaba un jugador conmigo que no disputaba el balón, me estaba molestando. Yo creo que se puede interpretar como una falta, y después de despejar, remata el jugador desde la frontal y yo he dado un par de pasos para delante, no me daba tiempo a volver a la portería. Me he quedado arriba para poder hacer algo si el balón pasa cerca y han dado fuera de juego".

Sin dudas, toda esta situación sólo evidencia el serio problema que vive el fútbol con el VAR y los árbitros, por lo que, los organismos responsables como la FIFA o UEFA deberán tomar cartas en el asunto cuanto antes, para evitar que se siga manchando la imagen de este deporte.