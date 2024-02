Champions League: ¡Lunin salvador! El Real Madrid gana por la mínima ante un Leipzig que mereció más (+Video)

Finalizó la primera jornada de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde el Real Madrid venció al Leipzig por un resultado final de 1-0 y consiguió tomar ventaja en el global para recibir al conjunto alemán en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ahora bien, en cuanto a las acciones del compromiso, no se puede omitir el gran esfuerzo que realizó el Leipzig para dominar gran parte del juego e incluso pudo ponerse por delante en el marcador tras un cabezazo de Benjamin Šeško en el primer minuto de juego, pero luego de la revisión del VAR decidieron anularlo por interferencia al guardameta ucraniano, Andriy Lunin.

A este último jugador, no podemos pasarlo por desapercibido, debido a que gran parte de la responsabilidad de que la "Casa Blanca" no haya recibido goles es de su portero. A inicio de temporada, cuando se lesionó Thibaut Courtois, la directiva no confió en Lunin y prefirió incorporar a Kepa Arrizabalaga a la plantilla (procedente del Chelsea), sin embargo, con el pasar de los encuentros el cuerpo técnico se dio cuenta que el mejor reemplazo para Courtois mientras se recupera era el ucraniano, una decisión que está dando muchos frutos.

Continuando con el partido, el primer tiempo finalizó con muchas dudas para los dirigidos por Carlo Ancelotti y la hinchada presente en el Estadio veía posible el batacazo, pero el inicio de la segunda parte, el combinado merengue salió con otra cara y sólo cuatro minutos después de haber regresado al campo, Brahim Díaz, sacó a relucir toda su magia, anotando un golazo con la zurda desde fuera del área.

A partir de ahí, el Madrid siguió intentando ampliar la ventaja, pero tras varios ataques peligrosos de Vinícius Júnior que no pudo concretar, el marcador terminó 1-0 para el equipo español.

Por otro lado, ambos conjuntos volverán a verse las caras el próximo miércoles 6 de marzo en el Bernabéu por el partido de vuelta de los octavos de final.