Champions League: ¿Se perderá el próximo juego? Esto dijo Brahim Díaz sobre su lesión contra Leipzig (+Video)

La victoria del Real Madrid ante el Leipzig en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League dejó varias actuaciones bastantes destacables como la del portero ucraniano, Andriy Lunin o el mediocampista francés, Aurélien Tchouaméni.

Sin embargo, todas las miradas estaban dirigidas hacia el atacante español, Brahim Díaz, quien consiguió suplir de la mejor manera la ausencia de Jude Bellingham, anotando el único gol del compromiso, tras un zurdazo desde fuera del área.

Gran parte de la afición estaba pidiendo que el ex jugador del AC Milán, fuera titular en el equipo, por el rendimiento irregular de Rodrygo Goes, pero la lesión del centrocampista inglés, le abrió un puesto en el once y demostró que tiene la calidad necesaria para ser importante en la “Casa Blanca”.

Desafortunadamente, Brahim se vio obligado a retirarse del terreno de juego en el minuto 84 por diversos problemas en el gemelo, dejando bastante preocupados tanto al cuerpo técnico como a la propia afición, que ve como en el momento más importante de la temporada la lista de lesiones aumenta.

Ante esto, el futbolista español y el técnico, Carlo Ancelotti, intentaron tranquilizar las aguas en la zona mixta, asegurando que parece ser sólo un golpe y no un problema muscular, “Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó Brahim al finalizar el partido.

Por otro lado, el entrenador italiano llenó de elogios al talentoso mediapunta y confesó estar muy satisfecho por el nivel que mostró en el encuentro, “Tras su etapa en el Milán le he visto más potente, más fuerte y con más carácter y personalidad. Empezó sin jugar, pero cuando ha jugado siempre ha aportado. Ahora tiene mucha confianza en lo que hace. Ha marcado un gol espectacular, increíble. Hay que destacar el gol, pero ha trabajado como los demás”.