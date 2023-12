¿La nueva Bombonera? Así es el estadio que quiere construir Riquelme para Boca Juniors

Es oficial, el nuevo presidente de Boca Juniors tiene nombre y apellido: Juan Román Riquelme. Con su victoria, contra la fórmula Andrés Ibarra y Mauricio Macri (expresidente de Argentina), ya puede ponerse manos a la obra y, justamente, ya apunta a que su gestión sea recordada por ser la que construyó una 'nueva' Bombonera.

El proyecto tiene por nombre 'La Bombonera 360º' y viene desde la presidencia de Jorge Ameal, en la que Riquelme fungía como vicepresidente. Tendría planificado la construcción de una tribuna en el espacio donde están hoy los palcos, además, de incrementar la capacidad del recinto deportivo de 57.000 a 82.000 espectadores. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque algo ha impedido la puesta en marcha de esta idea: los vecinos del estadio.

Para esta construcción es imperante que Boca Juniors disponga de más terreno para las obras y para ello tendrían que desaparecer varias viviendas que hoy están en los alrededores de la Bombonera, algo que no ha podido ejecutarse al no haber convencido a los habitantes de 129 inmuebles a que los vendan, según TyC Sport.

"Vamos a ir a golpear la puerta de cada vecino para ver si tenemos la suerte de que nos reciban, de tomar un mate. Si están de acuerdo en vender cada uno de ellos sus casas, recién ahí vamos a poder decir que podemos agradar el estadio", dijo Riquelme en un diálogo con C5N, en la previa de los comisios presidenciales y en referencia a las fases del plan.

No quieren vender

En la nota de TyC Sport señalan que un 30% de propietarios no estaría interesado en la venta de sus casas, algo que complica en particular que el proyecto pueda iniciarse. "Si hay uno de los vecinos que nos dice que no, yo lo voy a invitar a la cancha todos los domingos para que disfrute del equipo y haremos La Bombonera en el mismo lugar de hoy y con la misma capacidad. Yo no puedo decir que voy a agrandar la cancha sin el permiso de los vecinos porque está mal", expresó el recién mandatario electo.

"No vamos a cambiar La Bombonera de lugar. Por más que te vayas a otro lado, se termina nuestro club, se termina nuestra historia, se pierde todo. Y eso no puede pasar", agregó Román Riquelme.

El proyecto fue presentado por el anterior dirigente xeneize ante los órganos judiciales competentes y está a la espera de su aprobación por dos tercios de los votos, además, de una audiencia pública, que prevé la participación de los vecinos.