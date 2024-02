Compañero de Cristiano Ronaldo revela que estuvo cerca de llegar al Barcelona (+Video)

El centrocampista portugués Rubén Neves, que milita actualmente en el Al-Hilal de Arabia Saudí, reconoció en una entrevista que estuvo cerca de fichar por el FC Barcelona el pasado verano, cuando este aun militaba en la Premier League defendiendo los colores del Wolverhampton.

"Estuve cerca de tres clubs, pero finalmente no sucedió. Eso me entristeció y me ayudó a tomar la decisión de unirme al Al-Hilal", ha admitido Neves en una entrevista concedida a ‘O Jogo’.

"No quiero desvelar nombres, pero el Barcelona fue una de las opciones más calientes. No es mentira. Estuvo a punto de suceder, al igual que con el Arsenal", ha seguido el exjugador del Wolverhampton Wanderers.

Neves, de 26 años, se ha convertido en uno de los líderes del Al-Hilal, que actualmente lidera la Saudi Pro League.

"Hubo otro club interesado fuera de Inglaterra. Fueron sucesos que se fueron acumulando y entonces, con esta oportunidad de oro, no tuve dudas a la hora de aceptar. Estaba cansado de movimientos que no se producían", resaltó el internacional portugués.

El Barcelona, por su parte, finalmente optó por fichar a Oriol Romeu proveniente del Girona para reforzar su centro del campo. Mientras que los ‘gunners’ convirtieron a Declan Rice en el futbolista inglés más caro de la historia (116,6 millones de euros fijos + 4,6 en concepto de bonus).

La decisión de Neves de fichar por el Al-Hilal ha sorprendido a muchos, ya que el jugador tenía ofertas de varios clubs europeos importantes. Sin embargo, el portugués ha asegurado que está feliz en su nuevo equipo y que no se arrepiente de su decisión, asegurando que se encuentra en un futbol muy competitivo donde inclusive, asegura que tiene que correr más que en Inglaterra.

"Estoy muy contento en el Al-Hilal. Es un gran club con una gran afición. Estoy disfrutando de mi fútbol y estoy aprendiendo mucho", declaró Neves. El futuro de Neves es incierto, pero el jugador ha dejado claro que no descarta volver a Europa en algún momento si alguna oferta atractiva aparece. "Ya veremos qué pasa en el futuro. Nunca se sabe", concluyó.