¿Mensaje a la FIFA? Kylian Mbappé compara el modelo de la NBA con el del fútbol actual (+Declaraciones)

Kylian Mbappé sigue dando mucho de qué hablar, tanto por su increíble nivel de juego como en las declaraciones sobre su futuro; sin embargo, en esta oportunidad aprovechó para hablar de un tema por el que muchos entrenadores y futbolistas se han ido quejando con el pasar de los años.

Este no es otro, que el aumento considerable de competiciones y partidos en las últimas temporadas, provocando que los jugadores tengan menos tiempo para descansar y sufran muchas más lesiones. Eso sin contar, que algunos no sólo disputan torneos de clubes sino que también juegan compromisos internacionales con sus respectivas selecciones durante los parones FIFA, aumentando el desgaste físico de los principales protagonistas.

Incluso, la estrella del París Saint-Germain en una entrevista que dio para la revista "GQ France" comparó el calendario de la NBA con el del fútbol, asegurando que cada vez se asemejan más, "Nos acercamos al modelo NBA con temporadas de 70 partidos. No estoy en contra, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera. Allí, los jugadores no disputan todos los partidos. Si hoy yo hiciera eso, no quedaría bien".

Además, añadió que todos queremos ver un buen espectáculo pero para lograrlo, las máximas autoridades de este deporte deberían replantearse varias decisiones que han tomado para las siguiente temporadas, "No quiero dar lecciones a nadie, pero tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible, de modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo”.

Este pensamiento respalda las declaraciones que han ofrecido los distintos técnicos y compañeros de profesión sobre todos los problemas del calendario actual y todas las consecuencias que está causando en el rendimiento de los futbolistas.