Buenas noticias para joven Vinotinto (+Detalles)

El mercado de fichajes está cerrado, pero eso no significa que los clubes no puedan fichar jugadores e inscribirlos en la liga, siempre que estos no estén vinculados a ningún club y posean el pase en sus manos. Casa Pia se aprovechó de esta norma y fichó a Telasco Segovia.

El cuadro luso logró resolver las trabas contractuales del mediocampista de 20 años, tras este haber quedado en el aire debido a que la Sampdoria no ejerció su opción de compra y su ficha perteneciendo al desaparecido Deportivo Lara.

El medio ofensivo llega al conjunto dirigido por Filipe Martins. Según O JOGO, el futbolista venezolano ha llegado a un acuerdo con los Casapianos y se dispone a firmar un contrato hasta 2026. Se espera que Segovia llegue a Pina Manique mañana, día en el que se celebrará el traspaso.

Considerado como el mejor jugador del torneo de Toulon en 2022, Telasco Segovia refuerza las opciones de los Gansos en el centro del campo. También puede jugar en las bandas, una polivalencia que podría venir bien tras la marcha de Godwin al Al-Akhdoud, quien era pieza clave del equipo.

Aunque no es una noticia nueva, el periódico O JOGO ya había informado de que Telasco Segovia podría ser una posibilidad. El medio venezolano había estado en el radar del Casa Pia desde agosto, pero la negociación con la Sampdoria fracasó en ese entonces, desde el momento en que se convirtió en jugador libre antes de la medianoche del pasado viernes, Segovia pudo ser fichado fuera de la ventana de mercado, lo que llevó a Casa Pia a reavivar su interés y sellar el acuerdo.