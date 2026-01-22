Barcelona recibe malas noticias sobre Pedri

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente llegaron noticias mixtas en torno a la situación física de Pedri. La parte positiva es que las pruebas médicas descartaron una rotura de mayor alcance en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que permitió reducir de manera considerable el tiempo estimado de baja. El mediocampista abandonó el compromiso de este miércoles en la parte complementaria contra Slavia de Praga, que terminó en victoria (4x2) de los culés.

Esta confirmación trajo algo de alivio tanto al cuerpo técnico como a la afición, que temían una lesión mucho más seria. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el mediocampista, ya que, pese a la mejoría en el diagnóstico, estará fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes. Tal como adelantó el diario AS, las primeras sensaciones tras el partido generaron una gran preocupación, especialmente al ver el rostro abatido de Pedri cuando abandonaba el campo, una imagen que encendió todas las alarmas.

Con el paso de las horas, el escenario fue aclarando y el pesimismo inicial comenzó a disiparse. Las evaluaciones médicas confirmaron que la lesión era menos grave de lo que se había temido en un primer momento, evitando así un periodo de ausencia mucho más prolongado.

Pedri fuera de acción por un mes

Aunque es más el alivio de haber evitado una lesión de mayor magnitud, la ausencia del volante será una baja sensible para los blaugranas en los venideros desafíos tanto en UEFA Champions League como en La Liga. El español se perderá un mínimo de seis partidos: cuatro en la competición local (Real Oviedo, Elche, Mallorca y Girona), uno en la 'Orejona' (Copenhague) y otro de Copa del Rey (Albacete).

El Barcelona deberá gestionar con cautela su recuperación para asegurar que el jugador regrese en óptimas condiciones, donde afrontaría una recta final de campaña de muchísima acción si se mantiene con vida en cada una de las competiciones.