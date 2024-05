¡Adiós a una palanca financiera! Sergiño Dest se rompe ¿Vuelve al Barcelona?

El lateral derecho Sergiño Dest ha sufrido una grave lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantendrá fuera de las canchas hasta 2025. La noticia ha sido confirmada por el propio jugador a través de sus redes sociales y por el PSV Eindhoven, equipo al que se encuentra cedido por el FC Barcelona.

La lesión de Dest llega en el peor momento posible para el jugador, que estaba recuperando su mejor nivel en el PSV Eindhoven. El lateral derecho estadounidense se había convertido en una pieza clave del equipo neerlandés, que se encuentra en la lucha por el título de liga.

Un revés para el Barcelona

La lesión de Dest también es un duro golpe para el FC Barcelona, que había pensado en vender al jugador al final de la temporada. El club azulgrana necesita ingresos para poder fichar y la venta de Dest era una de las opciones que se barajaban ya que la opción de compra de su cesión era de 10 millones de euros y Xavi Hernández no cuenta con el para integrar la plantilla blaugrana.

A pesar de la gravedad de la lesión, Dest se ha mostrado optimista en sus redes sociales. "Lamentablemente me rompí el ligamento cruzado anterior y pronto me operarán", ha escrito el jugador. "Voy a esforzarme al máximo para volver a mi nivel lo más pronto posible. Será un período muy duro para mí, pero sé que sólo me hará más fuerte", ha añadido.

Queda por ver qué pasará con el futuro de Dest una vez que se recupere de la lesión. El jugador tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2027, pero el club azulgrana podría intentar venderlo si recibe una buena oferta, PSV valorará si segur apostando por el norteamericano una vez este inicie con su recuperación y se es viable ejercer la opción de compra sobre el lateral.