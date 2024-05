Champions League: La prensa alemana destrozó al Bayern de Múnich, tras su empate ante el Real Madrid

El pasado martes 30 de abril se disputó el primer encuentro de ida de la ronda de las semifinales de la actual edición de la UEFA Champions League. El Bayern Múnich recibió al Real Madrid en el Allianz Arena por el primer enfrentamiento de la eliminatoria, en el que ambas delegaciones no se pudieron sacar diferencia (2-2) y dejaron todo para resolver en el partido de vuelta la próxima semana.

No obstante, la prensa alemana no perdonó que el conjunto “Bávaro” dejara ir la mínima ventaja que sostuvieron en el marcador hasta el minuto 83’ del enfrentamiento, minuto en el que Vinicius Jr. convirtió su segundo gol del partido desde el manchón penal, luego de que Kim Min-Jae derribará a Rodrygo dentro del área.

Dicho escenario, el cual tuvo al defensor surcoreano como una de las máximas figuras, no dejó indiferente al reconocido medio alemán “Bild”, quien criticó fuertemente a la ex estrella del Napoli.

“¡Qué partido del Bayern! ¡Y que amargo a la vez! El Bayern remonta tras verse por detrás en el marcador al descanso en la ida de semifinales de la Champions contra el Real Madrid, pero al final desaprovecha la ventaja de 2-1 y solo consigue empatar a 2. Especialmente amargo: Min-Jae Kim arruina un mejor punto de partido con dos errores catastróficos”, comenta el medio germano.

Palabras de Thomas Tuchel

El actual técnico del seis veces campeón de la Copa de Campeones tampoco se quedó callado sobre los errores de su defensor, los cuales mencionó en la rutinaria rueda de prensa luego de finalizado el enfrentamiento.

“Quiso demasiado en ambas ocasiones. Hizo el primer movimiento demasiado pronto contra Vinicius en el primer gol y se vio sorprendido por el pase de Kroos. No especuló, fue demasiado agresivo. En el segundo gol, por desgracia, cometió otro error”, dijo el estratega del Bayern de Múnich ante los medios de comunicación.

Sin embargo, Manuel Neuer también fue cuestionado sobre la actuación de Kim, pero el capitán del combinado de la ciudad de Múnich no dudo en defenderle. “Lo hablamos en el vestuario. Los errores ocurren, son parte del fútbol. No significa que vaya a jugar mal en los próximos partidos. Hoy no ha estado del todo mal, ha jugado muy bien por momentos. Pero en algunas situaciones cruciales, quizás no tomó las decisiones correctas, lo que siempre ocurre en el fútbol”, subrayó el guardameta en zona mixta.