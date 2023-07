Lionel Messi estuvo presente en el entrenamiento del Inter Miami

Fútbol Internacional

Luis Gentile 12/07/2023 3:39 pm

Lionel Messi aterrizó en la ciudad de Miami el pasado martes, para así cumplir con todo el proceso de la firma del contrato y los chequeos médicos antes de comenzar con la segunda mitad de temporada. Asimismo, el Inter Miami anunció la presentación del astro argentino para el domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium, el cual será televisado.

Asimismo, se creó una especulación muy grande en la Ciudad Deportiva del conjunto rosa este miércoles, por la espera que Lionel Messi apareciera en el entrenamiento del equipo en la mañana. Sin embargo, La Pulga no apareció en los campos de entrenamiento del club de la MLS, pero si estaba el cofundador David Beckham.

Co-owner David Beckham in attendance at Inter Miami practice this morning.



Messi was not spotted during the final portion of practice we were allowed to watch, but multiple sources have told me that he was here and has met his new teammates.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/EVzzWLv0gV — Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 12, 2023

El guardameta del Inter Miami, Drake Callender, mencionó que no llegó a conocer a Lionel Messi en el entrenamiento. "No, no, quiero decir, nuestra sesión de porteros empezó bastante temprano. Así que yo estaba fuera. Quizá él estaba dentro", comentó Callender, dejando abierta la posibilidad de que Messi estuviese en las facilidades del equipo.

Inter Miami goalkeeper Drake Callender on whether he met Leo Messi at training facility this morning: “No, no, I mean, our goalie session started pretty early. So I was out there. Maybe he was inside.” @HeraldSports @InterMiamiCF #InterMiamiCF #MLS #Messi — Michelle Kaufman (@kaufsports) July 12, 2023

Posteriormente, el goleador del equipo, Josef Martínez, negó haber visto a Messi dentro de los vestuarios el miércoles. “El día que te tenga información o lo tengamos aquí (Messi), les podré decir un poco más porque no tenemos esa información. Estamos como ustedes, esperando ese momento y esperamos que llegue pronto”, comentó el Vinotinto sobre si conoció al campeón del mundo en el vestuario.

Josef Martinez on rumors Messi was at training facility this morning and met team. He starts by saying he did not meet him, and added this part, that they are waiting and he will say more once he has more information. @HeraldSports #InterMiamiCF #MLS pic.twitter.com/N1W8PfIMRw — Michelle Kaufman (@kaufsports) July 12, 2023

No obstante, la periodista especializada en el Inter Miami, Michelle Kaufman, confirmó en sus redes sociales que Lionel Messi si se encontraba dentro del complejo deportivo del club de Florida. El argentino se ubicaba en las instalaciones para realizar el papeleo correspondiente a su contrato y para también completar los pertinentes chequeos médicos.