Laporta reveló cuándo podría ser el partido de homenaje a Messi (+Video)

Julian Castillo 11/07/2023 8:30 pm

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ha dicho que un partido homenaje a Lionel Messi podría celebrarse en noviembre de 2024, cuando el club celebra su 125 aniversario de manera que se puedan festejar ambos eventos en simultáneo.

“Alguien me dijo de hacerlo el día del 125 aniversario y estaría muy bien un reencuentro con todos los que han hecho grande el Barça en estos 125 años”, dijo Laporta al ser consultado sobre la posibilidad de organizar un homenaje al astro argentino.

Al referirse a Messi Laporta también confesó que no ha vuelto a hablar con el jugador. No obstante, aseguró que le desea todo lo mejor durante su paso por el Inter de Miami, pese a que optó por no regresar al Barcelona.

“No hemos seguido hablando. Le deseamos que le vaya bien en Miami y el Barça es su casa. Es una relación que se acabó cuando fue a París, se retomó sin lograr lo que queríamos ambas partes y ahora es correcta”, añadió el presidente del Barcelona.