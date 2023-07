Messi volverá a vestir la camiseta 10 a su llegada al Inter de Miami

Una filtración reveló que Lionel Messi usará la camiseta número 10 cuando haga su debut con Inter Miami. La superestrella argentina, que llegó a un acuerdo con el club de la MLS en junio, se reencontrará con el número que lo hizo famoso en el Barcelona y en la selección argentina.

Lee también: Las camisetas de Leo Messi ya llegaron a las tiendas del Inter de Miami (+Video)

Messi usó la camiseta número 10 durante toda su carrera en Barcelona, ​​antes de cambiar al número 30 cuando se unió a Paris Saint-Germain en 2021. Sin embargo, la camiseta número 10 está actualmente vacante en Inter Miami.

👚 LLEGARON las camisetas de Messi!



There’s movement inside of Inter Miami’s team shop at Drv Pnk Stadium — and it is the Leo Messi Inter Miami jerseys that are being prepared ahead of Sunday’s presentation.



Expect them to FLY of the shelves.#InterMiamiCF #Messi𓃵 #MLS pic.twitter.com/vLsUveuRyG