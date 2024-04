Ter Stegen lanzó esta dura crítica tras la derrota del Barcelona en el Clásico

En un Clásico lleno de emociones y polémicas, el portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, no pudo contener su frustración al término del encuentro ante el Real Madrid este domingo. En medio de una agónica derrota por 3-2, el guardameta alemán lanzó duras críticas hacia LaLiga por la falta de tecnología de gol, tras una controvertida jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.

La polémica surgió en la primera mitad del enfrentamiento, cuando el Barcelona estaba luchando por igualar el marcador. En una jugada rápida, un disparo de Lamine Yamal y, según el equipo culé, el balón rebasó la línea de gol antes de ser detenido por Lunin. Sin embargo, el árbitro y el VAR determinaron que no fue así, invalidando la posible anotación y desatando la furia en el bando azulgrana.

Tras el pitido final, Ter Stegen no dudó en expresar su descontento ante los medios de comunicación, resaltando la necesidad de contar con tecnología que aclare este tipo de situaciones: "Es una vergüenza que no encuentren un ángulo para chequear el gol... no tengo palabras para describirlo. Tiene mucho dinero, pero no para las cosas más importantes", afirmó el arquero alemán.

Las declaraciones de Ter Stegen reflejan la creciente demanda dentro del fútbol por la implementación de herramientas tecnológicas que ayuden a los árbitros a tomar decisiones más precisas, especialmente en momentos cruciales como los que se vivieron en el Clásico. La discusión sobre la introducción de sistemas como el VAR y la tecnología de gol ha sido un tema recurrente en los últimos años, con opiniones divididas entre quienes consideran que mejoran la justicia en el juego y aquellos que critican su efectividad o su impacto en el ritmo del partido.

Sin embargo, más allá de la controversia arbitral, el Clásico dejó en claro que el Real Madrid se llevó los tres puntos en un duelo cargado de intensidad y emoción. Los goles de Vinícius Júnior, Lucas Vásquez y Jude Bellingham fueron determinantes para el conjunto merengue, mientras que el Barcelona no logró capitalizar sus oportunidades, a pesar del tanto de Christensen y el gol de Fermín.

Con esta derrota, el Barcelona pone fin a cualquier aspiración de remontar en la Liga y así poder alcanzar al Real Madrid.