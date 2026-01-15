¿Rotaciones? Este es el posible XI del Barcelona en Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se prepara para una nueva aduana en su camino por la Copa del Rey. Tras coronarse campeón de la Supercopa de España venciendo al Real Madrid, el equipo de Hansi Flick visita El Sardinero para medirse al Racing de Santander.

Con el desgaste físico acumulado tras la expedición por Oriente Medio, el técnico alemán tiene claro que la profundidad de plantilla será clave.

Se esperan múltiples rotaciones para dar descanso a piezas fundamentales como Lamine Yamal, Lewandowski o Raphinha, abriendo paso a un once con juventud, nuevos fichajes y el regreso de figuras de peso.

Así saldría el Barcelona

Hansi Flick apostaría por un esquema equilibrado que combine la frescura de la cantera con el talento internacional incorporado recientemente. Así formaría el conjunto blaugrana:

Portería: Joan García.

Defensa: Gerard Martín, Ronald Araújo, Alejandro Balde y Eric García.

Mediocampo: Marc Bernal, Marc Casadó y Dani Olmo.

Delantera: Marcus Rashford, Roony Bardghji y Ferrán Torres.

¡No deben confiarse!

El Racing de Santander, líder de la Segunda División, no será un rival sencillo. El ambiente en El Sardinero promete ser una caldera para recibir a un Barcelona que llega con la moral por las nubes pero con las piernas pesadas.

Flick sabe que no puede confiarse; la Copa del Rey suele castigar a quienes subestiman el escenario y el mejor ejemplo de ello fue el Real Madrid, quien cayó eliminado contra Albacete.

La inclusión de jugadores como Dani Olmo o Rashford asegura que, pese a las rotaciones, el equipo mantenga una cuota de jerarquía necesaria para sellar el pase a la siguiente ronda.