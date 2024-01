¡Más fútbol, menos patadas! Conoce el serio problema del que varias figuras de LaLiga se están quejando (+Declaraciones)

La Liga EA Sports en los últimos años no está teniendo una gran recepción por parte de los aficionados, quienes en cada partido ven como se producen errores clamorosos o acciones muy polémicas por parte del cuerpo arbitral y del uso que le dan al VAR.

Esta problemática esta afectando el juego de los encuentros, debido a que, los jugadores más habilidosos de la competición como Rodrygo Goes, Nico Williams, Sávio, entre otros; son los principales puntos de mira de los defensores rivales, los cuales le hacen reiteradas faltas a dichos futbolistas y muchas veces sin recibir sanción.

Desde que se creó este deporte, todos hemos coincidido en que es un juego de contacto, pero la falta de criterio que están teniendo los colegiados de España para cobrar infracciones claras (sin balón) y no sacar tarjeta si se repite la misma acción en diversas ocasiones, ha hecho que ahora el juego este mucho más tiempo parado y cada vez veamos menos jugadas espectaculares de los deportistas.

Incluso, los mismos jugadores se han quejado y mostrado su descontento por esta situación, el último que se ha pronunciado fue el delantero japonés, Takefusa Kubo, el cual terminó el juego contra el Alavés con mucho dolor en su pierna izquierda, "Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente y ganar, pero ya van varios partidos que así es difícil. Al final si los árbitros, el rival o la gente no me protege... no sé. Me están haciendo mucho daño y yo creo que me tienen que proteger un poco más. No sólo a mí, a los jugadores que intentamos hacer cositas, como se suele decir".

Este tipo de situaciones y la controversia con el arbitraje, han hecho que el campeonato español haya descendido varios puestos en el ranking de las mejores ligas europeas del mundo, siendo superada por la Premier League y la Serie A, según la IFFHS. Por lo que, de seguir así no será ninguna sorpresa que siga bajando puestos en dicha tabla.