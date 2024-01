¡Las protestas no paran! Jugador de la Liga critica fuertemente la actuación del arbitraje español

Regresa la Liga Española tras las vacaciones navideñas y siguen los problemas con el arbitraje, algo que ya se está haciendo costumbre en la máxima competición de España, donde cada vez más jugadores y entrenadores están mostrando su descontento con la actuación de los encargados de repartir justicia en los compromisos.

En este caso, la polémica se generó en el Getafe contra Rayo Vallecano, partido en el que terminaron expulsados tres jugadores del equipo azulón, dejando una gran inconformidad y frustración a gran parte de la afición presente en el Estadio Cívitas Metropolitano, los cuales gritaron en varias ocasiones "Manos arriba, esto es un atraco".

Cabe destacar, que de las tres rojas que sacó el árbitro Figueroa Vázquez, la que más molestia causó fue la del extremo inglés, Mason Greenwood, quien no pudo terminar el juego debido a que según el acta, el futbolista se dirigió al juez principal diciendo "¡Fuck you!", insultó que le costó la segunda expulsión para el Getafe en el compromiso.

Incluso, el entrenador del "Geta", José Bordalás, defendió al joven delantero en la rueda de prensa post-partido, "Greenwood es un buen chico, no domina el castellano y ha dicho: 'No me jodas'. Llevaban haciéndole falta y él no ha insultado a nadie". Asimismo, el lateral derecho del Getafe, Juan Iglesias, se pronunció en redes sociales para pedir explicaciones de esa acción del juego, "Si alguien me encuentra un vídeo donde se vea que dice fuck you le invito a una mariscada".

Por otro lado, las otras rojas que sacó el principal fueron a Juanmi Latasa (por doble amarilla) y a Damián Suárez (por decirle al árbitro asistente "¡La concha de tu madre!", según el acta). Sin embargo, el técnico español no quiso hablar más sobre el tema, "No voy a opinar. Todo el mundo ha visto el partido, que cada uno opine. Estamos frustrados, con impotencia".