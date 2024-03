Esto dijo Richard Páez sobre el juego de La Vinotinto contra Guatemala

La doble fecha FIFA de La Vinotinto ha dejado muchos elementos para el debate y el análisis sobre su rendimiento. Después de la derrota contra Italia (2-1) y el empate a cero con Guatemala, la reflexión sobre el seleccionado nacional llegó hasta un viejo conocido del combinado criollo que lo comandó años atrás: Richard Páez.

El estratega utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para compartir algunas de sus impresiones sobre el accionar del plantel criollo contra el cuadro centroamericano y se apuntó en uno de los temas más mencionados después del cotejo, por las críticas que recibieron algunos jugadores por su nivel ante Guatemala.

"Nunca lo van a entender los fanáticos ni analistas que hay jugadores de selección y de equipos", escribió el estratega, aunque sin poner sobre la mesa ningún nombre; como sí estaban en redes sociales, como los de Tomás Rincón y Rómulo Otero.

En otra publicación, algo relacionada con su primera declaración, el técnico agregó: "La otra premisa que es innegable es que hay DTs diferentes que potencian Jugadores que con otros DTs no juegan ni les reconocen sus virtudes. Amén".

Su balance sobre el juego de La Vinotinto

Richard Páez no solo destacó el aspecto individual del combinado venezolano, sino que también reflexionó sobre lo que vio del equipo en líneas generales, sobre todo, en el enfrentamiento ante Guatemala: "Venezuela 0 Guatemala 0 no me gustó pero sirve para que saquen las conclusiones positivas el CT para la Copa América y Eliminatorias. Mis respetos y éxitos a La Vinotinto".