Esto dijo Kervin Andrade luego de su debut con La Vinotinto ante Guatemala (+Video)

La Vinotinto cumplió su segundo encuentro de la doble fecha FIFA y no pudo pasar del empate sin goles ante la selección de Guatemala en Houston. Sin embargo, una de los aspectos positivos fue el debut de uno de los jóvenes más prometedores de la generación de relevo.

Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista fueron sorprendidos con una Guatemala que salió a jugar con mucha velocidad y unas líneas bastantes adelantadas, de hecho, en el primer tiempo los centroamericanos fueron superiores y los venezolanos no consiguieron generar fluidez en el juego ofensivo.

Ya en la segunda mitad, el "Bocha" hizo algunos ajustes en la táctica y las cosas se dieron una forma diferente, con una oncena criolla encerrando a Guatemala en los minutos finales, pero sin crear ninguna jugada clara de peligro. Una de las variantes mas esperadas llegó en el minuto 84 cuando Kervin Andrade ingresó al terreno de juego en lugar de Darwin Machís, haciendo su debut con las selección absoluta.

"El Tutti" fue una de las novedades en la convocatoria de Fernando Batista para esta doble tanda de partidos amistosos y se esperaba que tuviera un gran protagonismo luego de sus recientes actuaciones en Fortaleza en la liga brasileña donde se logró afianzar como un fijo en el primer equipo al punto de oficializar su contrato por los próximos cinco años, comprando el 50% de su ficha a su anterior equipo, Deportivo La Guaira.

"Fue un momento único, muy lindo. He venido trabajando para que pasara este lindo día y se me diera de la mejor manera", fueron las palabras de Kervin sobre su debut con la selección. Andrade se mostró contento con sus minutos sobre el terreno de juego, sin embargo no dudó en reconocer las fallas a la hora de concretar ocasiones de gol y haber obtenido un mejor resultado comentando que se encuentran trabajando para que en los próximos partidos todo sea diferente y se logren obtener mejores resultados.

"Somos un equipo joven, va a ser muy lindo ir avanzando y creciendo juntos, todos vamos en búsqueda del mismo sueño mundialista" comentó. El ex Deportivo La Guaira jugó como extremo en los últimos minutos del partido y se asoció con Salomón Rondón y Sergio Cordova. El jovencito de 18 años se convierte en el jugador venezolano número 41 que ve acción con la elástica de las selección absoluta desde que Fernando Batista está a cargo de La Vinotinto.