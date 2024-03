Esto dijo Fernando 'Bocha' Batista sobre el rendimiento del capitán de La Vinotinto ante Guatemala (+Video)

La Vinotinto igualó a cero contra el combinado de Guatemala en el Shell Energy Stadium, de la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Este compromiso sirvió para bajar la persiana de la doble fecha FIFA del equipo y para analizar el rendimiento de algunos protagonistas de la plantilla, de cara a la venidera Copa América de 2024.

Uno de esos nombres más sonados en la jornada fue el de Tomás Rincón, el capitán de la oncena criolla, por su arribo a los 100 encuentros con La Vinotinto. Sin embargo, el veterano futbolista también fue tencencia por algunas opiniones de la afición que catalogó que el jugador no brindó un gran nivel ante la escuadra centroamericana.

Ante ese escenario, el propio técnico de la selección venezolana, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, salió en su defensa y explicó el porqué de las bajas prestaciones del experimentado: "Sabíamos que por ahí tenía un compromiso entre semana y por ahí la idea es que pudiera jugar un tiempo. Creo que no es que no haya sido buen partido de Tomás, sino que no fue gran partido del primer tiempo del equipo".

"No encontrábamos la posesión, no encontrábamos la pelota; ellos nos salían rápido. Tomás es un jugador que aporta, que está. Sabe cuando le va a tocar, cuando no le va a tocar", agregó Batista.

Mención especial en La Vinotinto para Rincón

Pese a las críticas contra Tomás Rincón, el entrenador quiso centrarse en la nueva conquista del capitán y su hito registrado con la selección: "Primero felicitar a Tomás porque ha cumplido 100 partidos... cualquier selección que sea no es fácil jugar 100 partidos en una selección"