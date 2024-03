Esto es lo que no gustó a Fernando 'Bocha' Batista del encuentro de La Vinotinto ante Guatemala (+Video)

La Vinotinto cerró su doble fecha FIFA con un empate ante Guatemala, de cara a su preparación de lo más cercano para el cuadro venezolano: la Copa América 2024. Con la igualdad a cero ante los centroamericanos, Fernando 'Bocha' Batista tomó apuntes de lo hecho por sus jugadores y también señaló las cosas que no le gustaron en el duelo.

La primera alerta para el técnico argentino estuvo en el accionar que brindó Venezuela en esa primera parte y al que con contundencia señaló como lo más bajo del equipo en todo el compromiso: "Con respecto al análisis, más que nada pensando en el partido de hoy, no me gustó el primer tiempo, no fue muy claro. No es lo que uno pretende. Creo que los primeros 10 o 15 minutos tuvimos posibilidades, después no agarrábamos la pelota"

Pese a su reflexión sobre ese primer tramo criollo, el estratega vio luz al final del túnel con el cambio de actuación que generó el plantel en el segundo tiempo. "Me parece que en el segundo tiempo, Venezuela jugó mejor; la entrada de Cristian Casseres nos dio más posesión, se juntó mucho con Pereira, Murillo tuvo posibilidades de ataque, me parece que ellos mismos se fueron dando cuenta del rival", dijo Batista.

"Hubo un par de cambios donde empezamos a gestionar más el juego nuestro, tuvimos algunas situaciones, quizás, sabíamos el partido que veníamos a jugar, porque Guatemala es una selección complicada, fuerte, agresiva. Saco conclusiones positivas", agregó el mandamás de los criollos.

No hay más duelos previos para La Vinotinto

Después de la jornada de La Vinotinto contra Guatemala y el duelo que disputaron los vinotintos contra Italia, en esta ventana de selecciones, para el cuadro nacional no habrá más compromisos de preparación previo a esa Copa América, a iniciarse el viernes 20 de junio hasta el domingo 14 de julio, y así lo confirmó el propio técnico.

"No hay más compromisos, ahora lo que queda es analizar; ver cómo van a estar cada uno de los jugadores que tenemos en el radar para cuando se esté acercándo la fecha (de la Copa América", destacó el entrenador.