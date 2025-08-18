¿Lesionado? Vea la aparatosa caída que sufre Fede Valverde en su casa (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Si de figuras dentro del Real Madrid se habla, Federico Valverde, debe ubicarse en el top 3, porque más allá de su talento, juega con la entrega que no se le divisa a ningún otro jugador y recientemente el club "Merengue" sufrió un susto, motivado a una aparatosa caída del charrúa en su casa.

En las últimas temporadas, los blancos se han caracterizado por ser un "hospital" de tantos hombres lesionados durante todo el año y evidentemente no desean es perder a su nuevo capitán, mucho menos por una acción fuera del campo de juego.

Fede Valverde se cae jugando con su hijo:

Es del conocimiento público, que los hijos del "Pajarito" van creciendo con la misma pasión que su padre y están día y noche con un balón cerca, siendo esa justamente la herramienta que provocó el preocupante momento.

El pequeño Bautista se encontraba jugando con la esférica y cuando observó que su padre bajaba por las escaleras, le realizó un pase. De lo que no se percató "Fede", fue que el piso estaba un poco resbaloso y cuando intentó pegarle a la pelota con su pie, se cayó fuertemente.

Fue solo un susto:

Aparentemente, la situación pasó rápidamente de un susto, a un me momento divertido, debido a que el mismo uruguayo se comenzó a reír y su primogénito se percató de que no le había ocurrido nada grave, después de salir corriendo hacia dond estaba Valverde.

Esta noticia, principalmente puede generar temor en el Real Madrid, debido a que mañana comienzan oficialmente la temporada, en la primera fecha de La Liga cuando se midan al Osasuna a las 3:00pm (hora venezolana) y probablemente le harán seguimiento al estado físico del mediocampista charrúa.