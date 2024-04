Javier Tebas cree que hay desigualdad en la liga española (+Declaraciones)

La liga española está pasando por unas semanas bastante movidas por diferentes temas. Entre los más resaltantes se encuentran el caso de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las tecnologías del torneo, la continuidad de Xavi Hernández en el FC Barcelona, y la desigualdad que existe entre el Real Madrid y el resto de equipos.

Justamente, eso último fue el foco principal al que hizo referencia Javier Tebas, presidente de LaLiga, en medio de una entrevista. Y es que el mandatario se encontraba en un acto en Gijón por la culminación de unas obras con las que el Sporting ha modernizado su estadio. Allí atendió a los medios de prensa.

"Si quitamos al Real Madrid está todo muy igualado, habrá que ver eso también. Hay muchos factores alrededor. A mí no me preocupa, a mí me gustan las ligas que se ganen con menos de 90 puntos, esta parece ser que se va a ganar con más de 90 puntos, pero el resto de los clubes les va a costar llegar, a 90 puntos no va a llegar ninguno de los otros clubes", comentó.

Tebas prosiguió diciendo: "Hay alternativas a los grandes clubes que se están metiendo en Europa. El Real Madrid es un club que tiene que estar compitiendo por el título, si no, la pregunta sería al revés, ¿no está preocupado usted de que el Real Madrid no sea competitivo para competiciones europeas? Siempre hay algo de lo que quejarse".

Otro punto que resaltó tuvo que ver con la tecnología de gol, algo que el torneo no posee para esta temporada. Cabe recordar que en el clásico del pasado domingo entre Real Madrid y Barcelona hubo una jugada polémica, la cual se decidió únicamente con el VAR.

"Ya lo he dicho, nosotros estamos siempre estudiando tecnología para mejorar nuestros partidos, de hecho la tecnología del fuera de juego semiautomático se va a implantar el año que viene. ¿Qué pasa con la tecnología de gol? Vamos a ver qué ponemos el año que viene. Nosotros pensamos que la tecnología de gol comete errores y creemos que hay otras fórmulas", apuntó.

Por su parte, respecto a la polémica que arropa a la RFEF por el presunto caso de corrupción, Tebas fue preciso al decir que hay muchas contradicciones con la manera en que se está manejando la situación.

"Todo es una contradicción y todo está en la línea de la incoherencia que llevamos últimamente con la Federación en el caso de Pedro Rocha. No se está haciendo ningún favor a la Federación. Si ya estábamos mal, si ya era un desastre con lo de Rubiales, antes, durante y después del famoso beso, creo que no se está haciendo nada bien para solucionar el tema de la Federación", dijo.

Para finalizar, una de las noticias más recientes en LaLiga tiene que ver con la decisión de Xavi Hernández de mantenerse al frente del Barcelona. En este caso, Tebas prefirió mantenerse al margen.

"Es decisión del Barcelona. No me concentro en esas cuestiones, de si me sorprenden o no, no es mi función hablar de los entrenadores y lo que hacen los directivos. Si el presidente Laporta y su equipo consideran que es lo adecuado y Xavi está contento, estará bien para el Barcelona, pero no puedo tener opinión al respecto", finalizó.