¡Insólito! Sergio Ramos le lanza dardo al Real Madrid tras el partido de Champions con el Sevilla (+Declaraciones)

El defensor central español del Sevilla, Sergio Ramos, ofreció unas declaraciones a la prensa luego de finalizado el partido entre el club andaluz y el PSV correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El ex jugador del Real Madrid emitió su disgusto con algunas decisiones arbitrales tomadas por Daniele Orsato durante el enfrentamiento.

Las quejas del zaguero central español comenzaron por un gol mal anulado a Adriá Pedrosa al minuto 52’ del segundo tiempo, el cual significaba el adelanto parcial en el marcador. Del mismo modo, Ramos mencionó que el penal cobrado para el combinado neerlandés, que dejó bastantes dudas, estuvo mal cobrado debido a que el jugador “ya se había lanzado antes de que él lo tocara”.

“Son jugadas que son décimas de segundo, que pasan muy rápido, y lo hemos dicho siempre... yo soy una de esas personas que dicen que el VAR está para ayudar y, después de verlo 50 veces, ya se ve, ni lo toco y él se va tirando. De hecho, retiro el pie para que quede claro que no hay contacto. Pero me dice ‘it’s very clear’ (‘es muy claro’) y te quedas con cara de tonto”, aseguró el zaguero de 38 años después del juego a la cadena COPE.

Sergio Ramos y el Real Madrid

No obstante, lo más llamativo que mencionó el campeón del Mundo con España en 2010, fue cuando hizo una comparativa desde el punto de vista de la justicia deportiva en el que reconoció que el arbitraje se vive de forma distinta en un club como el Sevilla, y un gigante europeo como el Real Madrid.

“Después está la acción de Adriá (Pedrosa), con su gol anulado, la falta al borde de la banda... son muchas cosas. La gente dirá lo que quiera, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo y en este caso me toca sufrirlo y también a todos los sevillistas”, apuntó Ramos.

Por ahora, la oncena andaluz ocupa la tercera posición del grupo B de la Copa de Campeones tras igualar sus dos primeros encuentros ante el Lens de Francia y el PSV de los Países Bajos.

Los sevillanos volverán a ver acción en la competición más prestigiosa a nivel de clubes en Europa el próximo martes 24 de octubre, cuando se vean las caras contra el Arsenal en el Ramón Sánchez Pizjuán, recinto en el que buscarán su primera victoria de la temporada en la competición.