¿De regreso a la Liga MX? Javier Aguirre tiene las horas contadas con el Mallorca

El final de temporada para el Mallorca parece estar muy bien encaminado. El conjunto de las Islas Baleares viene de igualar ante el Valencia en la pasada jornada de La Liga EA Sports, resultado que los coloca en la 15º posición de la tabla de posiciones a seis puntos del Cádiz, equipo que se encuentra delimitando la actual zona de descenso a la segunda división del fútbol español.

De igual manera, el equipo bermellón aseguró su boleto en la final de la Copa del Rey frente al Athletic Bilbao, luego de haber superado a la Real Sociedad en la ronda de semifinales por la vía de los penales.

Es la cuarta ocasión en su historia en la que el Mallorca disputará una final de la Copa de España, y la primera vez desde 2003. Los dirigidos por Javier Aguirre han protagonizado un positivo arranque del 2024, con la clasificación a la final de la Copa del Rey, en el que pueden asegurar su clasificación a la próxima edición de la UEFA Europa League, y la permanencia en primera división casi asegurada.

¿Adiós a Javier Aguirre?

A pesar de que el equipo balear esté cumpliendo con todas las expectativas para la actual temporada, la junta directiva del Mallorca no ha querido ofrecer ninguna novedad sobre el futuro del director técnico mexicano Javier Aguirre.

Alfonso Díaz, CEO de negocios del Real Mallorca, declaró este lunes que el director técnico mexicano Javier Aguirre es "un gran entrenador. Llegó hace dos temporadas y media, en un momento muy complicado, pero ahora estamos centrados en La Liga. Él lo ha dicho públicamente. Es importante estar centrados y no desviarnos de lo que es luchar por la salvación. Hay que tratar de pelear en la final por esta Copa del Rey y cuando acabe la temporada hablaremos".

Asimismo, añadió: "Vino en situación muy compleja, en la que estábamos con un pie en segunda, con racha muy mala y le dio la personalidad al equipo. Lo primero que hizo fue darle una identidad al equipo y no encajar goles. Lo entendieron rápido. Nos hemos convertido en un equipo rocoso, complicado de vencer y cualquiera con el que nos enfrentamos plantar cara. Esa es la base".

En caso de no continuar, uno de los posibles destinos del preparador mexicano el próximo curso podría ser Osasuna, donde Jagoba Arrasate ya ha decidido no renovar y ponerle fin a su etapa en El Sadar. Y aunque los rojillos aún no han comenzado con el casting de entrenadores, el regreso del 'Vasco' podría hacer volver a ilusionarse a la parroquia osasunista.