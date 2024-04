¿Vuelve a Venezuela? Alain Baroja y Always Ready sufrieron este terrible suceso (+Video)

El guardameta venezolano Alain Baroja y los jugadores de Always Ready vivieron una verdadera pesadilla tras la derrota por 1-0 ante Independiente Petrolero, que significó la eliminación del equipo de la competición local. Al llegar al vestuario, se encontraron con destrozos, sus pertenencias revueltas y denunciaron robos de billeteras y celulares.

Pero la situación se tornó aún más grave cuando los futbolistas aseguraron haber sido agredidos y hostigados por barras del club, deslizando incluso la complicidad de la dirigencia al permitir el ingreso de los violentos al vestuario.

Diego Medina, lateral del equipo, fue uno de los más afectados. Según medios locales, habría sido agredido por Andrés Costa, presidente del club. Tras lo sucedido, Medina anunció públicamente su deseo de rescindir su contrato: "Pasaron cosas, se entraron al vestuario, nos robaron cosas, hubo agresiones, estamos esperando la respuesta de la dirigencia", declaró a la prensa.

El jugador no se guardó nada: "Ni se lo esperan quién me agredió. Yo no doy más en Always Ready. Lo que se hizo es vandalismo, nos deshicieron el vestuario y nos roban las cosas", agregó sin nombrar a Costa. "Agradecido con Always Ready, pero lo que pasó no puedo dejarlo pasar, me quiero ir. Los compañeros que estaban anteriormente nos advirtieron, ahora nos tocó nosotros", sentenció.

La pesadilla no terminó en el vestuario. Al salir, los jugadores se encontraron con que el micro que debía trasladarlos se había ido, obligándolos a alquilar uno nuevo. Para colmo, fuera del estadio los esperaban barras armados con armas blancas.

Los futbolistas denunciaron que tuvieron que pagar una custodia policial para poder salir del estadio y que, aún así, el nuevo micro fue apedreado por los violentos. Como consecuencia de todo lo vivido, el plantel anunció que no se entrenará este lunes.

Este lamentable episodio pone de relieve la grave situación de violencia que se vive en el fútbol boliviano. A horas del debut de Always Ready en la Copa Sudamericana, el equipo se encuentra en medio de un clima de tensión e incertidumbre. El partido ante Independiente de Medellín este jueves se presenta como un desafío aún mayor para el equipo, que deberá afrontar la competición con la mente puesta en lo deportivo, pero con el trauma de la violencia aún latente