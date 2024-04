¿Se reune con Lionel Messi y Luis Suárez? Neymar Jr revela cual será su próximo equipo

Neymar Jr. sigue siendo noticia mientras continua con su proceso de recuperación. En medio de tanto, Ney formó parte de la ceremonia de la Final del Campeonato Paulista en el Estadio Vila Belmiro. Según la periodista Gabriela Brino del medio brasileño UOL Esporte, el astro brasileño ha hecho una promesa que ha ilusionado a los aficionados del Santos, Neymar habría asegurado que regresará al club en 2025, una vez finalice su contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudí.

La noticia ha generado revuelo en Brasil y ha abierto un debate sobre la posibilidad real de que Neymar vuelva a vestir la camiseta del Peixe. La visita reciente de Neymar para presenciar la final del Campeonato Paulista contra el Palmeiras alimentó aún más las especulaciones.

Durante su visita, Neymar se reunió con los jugadores del Santos en el vestuario y, según UOL, les dijo que su intención es volver a jugar en el club en 2025. El jugador habría expresado su deseo de disputar el Campeonato Brasileño con el equipo que lo vio nacer como profesional.

Sin embargo, Neymar no ha confirmado ni desmentido públicamente esta información. Al ser consultado por la prensa a la salida del estadio, el jugador evitó responder preguntas y su asesor se limitó a decir que no podían dar exclusivas porque no se había organizado una rueda de prensa.

La posible vuelta de Neymar al Santos genera muchas preguntas. ¿Está realmente dispuesto a regresar al fútbol brasileño? ¿En qué condiciones físicas se encuentra? ¿Sería capaz de adaptarse al ritmo de la liga local? ¿Qué impacto tendría su regreso en el equipo y en el fútbol brasileño en general?

Solo el tiempo dirá si la promesa de Neymar se convierte en realidad. Lo que sí es cierto es que la ilusión ya se ha instalado en la afición del Santos, que sueña con volver a ver a su ídolo vestido de blanco y negro. Para el peixe, recuperar a una de sus grandes figuras les genera una ilusión enorme sobre todo pensando que su principal objetivo es regresar a primera división y luchar por competir en la Copa Libertadores.

Santos aún tiene que resolver su sanción impuesta por la FIFA para inscribir jugadores por lo que de momento, toda las especulaciones sobre la posible llegada de Neymar Jr. seguirán siendo meros rumores hasta que ambas partes puedan acordar un contrato y Neymar se recupere y demuestre que pudo superar sus problemas físicos.