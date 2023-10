¡Con muchas sorpresas! Ancelotti tira de rotaciones para el encuentro del Real Madrid ante el Osasuna

El Real Madrid tiene una fuerte tarea el próximo sábado al enfrentar al Osasuna en el encuentro correspondiente a la novena jornada de la máxima división española. El combinado capitalino recibe a los de Navarra en el estadio Santiago Bernabéu a las 10:15 hora de Venezuela, en un duelo de revancha por la pasada final de la Copa del Rey, en el los de Madrid buscarán mantener el liderato previo al parón de selecciones.

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, sabe lo importante que es rotar la plantilla para que no le ocurra lo de la campaña anterior, que llegó a enero con sus principales piezas agotadas por la sobrecarga de partidos. De esta manera, el técnico italiano ofreció una rueda de prensa este viernes previo al enfrentamiento liguero, en el que ofreció un abreboca de los posibles jugadores que estarán viendo minutos desde el arranque.

Asimismo, la posición que más incertidumbre genera dentro de los vestuarios del combinado de la capital española es la del zaguero central. Ancelotti solo dispone de Rudiger para el puesto, debido a que Nacho fue sancionado por varios partidos tras su dura entrada a Portu en el encuentro ante el Girona, y Alaba que se lesionó a los 42 minutos del primer tiempo en el duelo ante Las Palmas y fue baja ante el Girona y el Napoli.

¿Mendy o Tchouameni?

Tras confirmarse la ausencia de Alaba para el duelo ante el Osasuna, el italiano tendrá que buscar un nuevo defensa para el partido del próximo sábado. “A Tchouameni le hemos probado estos dos días en los entrenamientos. El aspecto defensivo que utiliza como pivote, lo puede usar como defensa. Va muy bien por alto. El otro es Mendy, que está acostumbrado a jugar en la línea de atrás”, añadió el técnico.

De igual manera, Ancelotti habló sobre Luka Modric y su posibilidad de arrancar el encuentro como titular, tras su disgusto por no ver muchos minutos en la temporada. “Hablo con él cada día y veo un jugador que obviamente no está contento por no jugar, pero dicho eso, mantiene una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo, lo que aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie. Es un carisma, lo que aporta a sus compañeros”, subrayó Carletto.

“Le entiendo perfectamente que le afecte no jugar, le pasa a todos los que quieren a Modric. Aficionados, compañeros, el entrenador... que también le quiere”, finalizó el estratega.