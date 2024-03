¿Arrepentido? Árbitro del Madrid-Valencia se confiesa tras su polémico final en Mestalla

El Real Madrid había completado una épica remontada frente al Valencia con un cabezazo de Jude Bellingham en el último minuto del partido, pero de manera escandalosa el árbitro sonó los pitazos finales en plena jugada y anuló el tanto de la victoria, en la jornada de este sábado en Mestalla.

Jesús Gil Manzano, juez reconocido como uno de los mejores entre los españoles, se robó todos lo reflectores en el desafío tras su polémico final en el duelo entre los merengues y el conjunto 'Che'. El principal tuvo un desempeño para el olvido y coronó una decepcionante actuación pitando el final del juego en pleno centro de Brahim Díaz, que terminaría en la diana del lauro de los blancos.

24 horas después de su mencionado pitazo final, el juez de 40 años reconoció su error en el partido del sábado y señaló que no fue el único pecado que cometió en el compromiso, en la ciudad de Valencia.

"Yo he tenido el gusto de chatear con Jesús Gil Manzano. No me lo ha dicho taxativamente, quiero dejarles muy claro que él sabe que se ha equivocado. Sabe que, además, ha cometido otro error, que es de no haber pedido por protocolo la asistencia de su VAR cuando el partido termina", comentó el periodista Edu García en 'Radioestadio Noche'.

Cabe destacar que, las críticas en contra del árbitro no se hicieron esperar apenas le anuló el gol a Bellingham en el cierra del duelo. En su decisión final, Manzano tampoco verificó con el VAR si el tanto de los madridista era válido, algo que está en su obligación por si existe alguna duda sobre la jugada.

Aunque ya fue dado como oficial el empate entre el Madrid y Valencia, la ola críticas no ha parado hacía la autoridad española después de su fallo en Mestalla.