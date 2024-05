Cristóbal Soria es tajante y apunta a que el Real Madrid no merece estar en la final de Champions (+Video)

No es un secreto ni se descube nada, ahora mismo, al decir que Cristóbal Soria es un personaje que suele generar revuelo con cada frase que pronuncia. Ahora, en su paso por Venezuela, deja claro que sigue en esa línea. Sobre todo, ante uno de sus temas favoritos: el Real Madrid.

El tertualiano está en este momento en la gran señal de Meridiano TV, a través de las pantallas de Tercer Tiempo. En ese espacio se le consultó por el conjunto merengue y su clasificación a la gran final de la Champions League, a lo que dejó una frase peculiar.

"El Madrid se tenía que haber quedado en el camino el día del City. En la vuelta se tenía que haber quedado. El Madrid tiene un buen equipo, no vamos a decir ahora que no tiene un grandísimo equipo. Pero que merecía estar en la final, rotundamente, no", expresó el asturiano.

¿Qué opciones tiene el Real Madrid en la final para Cristóbal Soria?

Pese a su mensaje tajante, respecto al torneo que ha hecho el equipo madridista, Soria reflexionó sobre el presente de la plantilla. Uno que es muy distinto ante el Borussia Dortmund.

De hecho, en ese contexto para el partido del 1 de junio, Cristóbal ve al Madrid como el amplio favorito a llevarse el torneo, que sería el número 15 de su historia.

"El Real Madrid no es favorito en la Champions League, es muy favorito", apuntó el 'Tio Soria'. Y agregó: "Tenemos una semana para empezar a asimilarlo. El próximo sábado va a ser un día bastante duro para los que no somos simpatizantes del Madrid".

Hay que recordar que el tertuliano es una de las figuras del popular programa, el Chiringuito de Jugones, y -ahora mismo- se encuentra en Venezuela visitando las instaciones de Meridiano TV y, a su vez, participando en la iniciada Liga Monumental, donde concurren varias figuras del fútbol mundial.