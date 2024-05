Cristóbal Soria: "Nadie sabe quienes son los jugadores del Borussia Dortmund"

En la mañana de este viernes, 24 de mayo, el Bloque De Armas se viste de gala para recibir la visita del reconocido periodista español, Cristóbal Soria. El panelista de "El Chiringuito de Jugones" hace acto de presencia en nuestro programa Tercer Tiempo y ha dejado saber sus sensaciones con respecto a la final de la UEFA Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid.

Para Cristóbal Soria, quien esta de visita en Tercer Tiempo, el Real Madrid es amplio favorito en la definición por alzar la orejona. Su rival Borussia Dortmund ha hecho las cosas de buena manera, sin embargo este considera que no tiene oportunidades de pelear con el Real Madrid en Wembley.

El panelista comentó que si bien el cuadro alemán ha crecido en función defensiva es importante no venirse arriba y aceptar que no está a a par de su próximo rival. "Os invito a hacer este ejercicio, a mi nadie me va a convencer. Si les pongo 20 fotos de distintos jugadores y ustedes no saben elegirme a los 11 futbolistas del Borussia Dortmund" declaró Soria.