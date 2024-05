Cristóbal Soria en Tercer Tiempo: "Venezuela está bien para la Copa América, pero apunten al Mundial" (+Videos)

En la mañana de este viernes, 24 de mayo, el Bloque De Armas se viste de gala para recibir la visita del reconocido periodista español, Cristóbal Soria. El panelista de "El Chiringuito de Jugones" hace acto de presencia en nuestro programa Tercer Tiempo.

Con un amplio currículo y una basta experiencia en el deporte rey, Soria hará de las suyas junto a Marie Ferro, Oliver Yaguarán, Antonio Da Silva, y Javier Rivera.

"Joan Laporta no está capacitado para dirigir al club. Lo está llevando a una situación peor a la que ya estaba. Todavía no hemos visto lo peor del Barcelona, por mucho que duela decirlo", suelta Soria en sus primeras palabras en Tercer Tiempo. "Creo que no se pueden hacer peor las cosas", resalta.

"Los fanáticos deben estar a las afueras del Camp Nou protestando por la actualidad del equipo".

Hace apenas algunas horas se hizo oficial la salida de Xavi Hernández del FC Barcelona. Al finalizar la temporada dejará al conjunto catalán y abre paso a Hansi Flick, el principal candidato para reemplazarle en el cargo.

Los blaugranas quedaron por fuera de la Champions League, alejados del Real Madrid en La Liga de España y sin disputas por títulos posibles.

Sintoniza Meridiano Televisión para disfrutar de una edición especial de Tercer Tiempo. La llegada de Soria le añade picante a la programación de este viernes.

Foto: Diario Meridiano

Champions League

"El Real Madrid no es favorito en la Champions League, es muy favorito", resalta. "Tenemos una semana para empezar a asimilarlo. El próximo sábado va a ser un día bastante duro para los que no somos simpatizantes del Madrid", dijo.

"Contra el Manchester City se tenía que haber quedado en el camino. Tienen un grandísimo equipo, pero no merecía estar en la final", confiesa. "Con las lesiones de Alaba, Militao y Courtois, ni el más optimista de los madridistas se podría imaginar que Nacho y Rudiger rindieran a ese nivel".

"Courtois es el segundo mejor portero del mundo. Solo si él no está bien, tendría oportunidad Lunin. Es la posición más definida en el Real Madrid", resalta. "Para mí, Dani Carvajal es uno de los laterales defensores de garantía total. Pero también es uno de los futbolistas que más patadas da".

"Mendy no está capacitado para jugar en el Real Madrid. Se coloca hasta las botas al revés. No se puede ser tan limitado", suelta.

¿Es Vinicius Jr. candidato al Balón de Oro?

Cristóbal Soria se caracteriza por ser uno de los principales críticos del extremo brasileño.

"Vinicius Jr. no deja de ser un buen jugador que ha evolucionado adecuadamente. Está a años luz de un top diez mundial. Vean cuantos jugadores en Europa hay con números muy superiores que los de Vinicius".

Foto: Diario Meridiano

¿Favorecen los árbitros al Real Madrid?

Año tras año se mantiene el debate sobre los errores arbitrales que resultan favoreciendo al conjunto merengue. Cristóbal Soria es uno de los tertulianos que defiende a capa y espada que "La Casa Blanca" gana con apoyo de los jueces.

"Los madridistas se indignan cuando se dice esto. Como es un equipo tan mediático, es normal que el árbitro le favorezca. Toda su historia, desgraciadamente para ustedes, está manchada con errores arbitrales", puntualiza.

Eliminatorias Sudamericanas

En los más recientes calendarios se ha creado una matriz de opinión donde se menosprecia al balompié de Sudamérica, específicamente a los compromisos que otorgan puntos de cara a la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé es uno de esos jugadores que cree fielmente que en América no existe una competitividad elevada. Tan solo unos meses después, perdió la final con su selección de Francia contra la Argentina de Lionel Messi.

"La Copa América y las eliminatorias tienen mucho más interés y sabor a fútbol que en Europa", comenta Soria.

"Venezuela está muy bien para la Copa América, pero apunten al Mundial", con esas palabras se despide Cristóbal Soria de su participación en Tercer Tiempo.