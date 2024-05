La Liga Monumental sorprende con este puesto para Cristóbal Soria (+Video)

La Liga Monumental está a unas horas de inaugurar su primer partido oficial, donde los aficionados podrán disfrutar de la presencia de grandes leyendas como Clarence Seedorf, Pibe Valderrama, Juan Arango, Emerson, Faustino Asprilla, entre otros.

Ahora bien, los responsables de esta nueva competición realizaron una rueda de prensa previa al primer partido. Y todos los presentes quedaron sorprendidos por la presencia del tertuliano español del Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria, quien explicó que será uno de los árbitros del torneo.

En la conferencia de prensa, Soria confesó estar muy emocionado por volver a los terrenos de juego y aseguró estar enamorado de Venezuela; por lo que, aceptó venir rápidamente. "Soy fácil de convencerme, me dicen de venirme aquí, a esta maravillosa tierra y no me lo pienso dos veces".

Hizo mención al Real Madrid en la Champions League

"Esta vez tiene un componente especial para mí, el hecho de arbitrar. Haber sido el mejor delegado en la historia del fútbol y lo tienen aquí en la Liga Monumental; me voy a vestir de réferi y volveré a recordar tiempos antiguos", confesó el español.

Además, Soria no pudo evitar mencionar al Real Madrid y a los colegiados que durante la actual campaña, dejaron una versión muy cuestionada, "Espero no hacer lo mismo que hicieron con el Real de Madrid en las semifinales (contra Bayern Múnich en Champions). Seré lo más objetivo del mundo, yo voy a hacer lo que vea y lo que tenga que evitar, por si alguien tenía alguna duda".

Cada vez se van sumando muchas más estrellas, iconos y figuras de diferentes disciplinas a dicho campeonato; el cual promete ser un gran éxito y que de recibir una gran recepción por parte del público podrían organizar más temporadas.