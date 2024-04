¿Cómo vio Cristóbal Soria el triunfo del Real Madrid ante Barcelona?

Después del emocionante “Clásico” de LaLiga entre el Real Madrid y el Barcelona disputado en el Santiago Bernabéu, Cristóbal Soria, figura del Chiringuito, ofreció declaraciones en exclusiva a Meridiano Televisión sobre sus impresiones del partido en el que los merengues triunfaron 3-2.

Soria, quien no estuvo de acuerdo con sentencias arbitrajes dio su punto de vista acerca del Real Madrid. “Pues yo estoy muy contento y agradecido con mi padre por no haberme hecho del Real Madrid. Hoy es de las noches en las que muchos como yo nos podemos sentir orgullosos por no tener nada que ver con el Real Madrid”.

“Yo no sé si es robo o no, pero evidentemente otra vez los árbitros benefician, y de qué forma al Real Madrid y lo hemos visto absolutamente todos”, sentenció el andaluz a Marie Ferro, enviada especial de los especialistas en depotes.

El duelo, que estuvo muy parejo de principio a fin, tuvo un polémico penal a favor del Real Madrid por falta cuestionable en el área a Lucas Vásquez, mismo que transformaría en gol Vinicius Jr. para igualar en ese momento el duelo a un gol por lado.

“Insisto, las Copas de Europa están muy bien, la Champions ha estado muy bien, las ligas están fenomenalmente bien, pero a mí no me puede señalar absolutamente nadie, voy por la calle con la cabeza en alto”, finalizó Soria, de manera muy seria ante el micrófono.