¿Contento con lo visto? Las declaraciones de Hansi Flick tras la victoria ante Elche

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona necesitaba ganar en su regreso a la acción en LaLiga y eso justamente hizo en su duelo programado ante Elche, por la jornada 11 del torneo. Los culés superaron 3-1 a los visitantes en el Estadio Olímpico de Montjuic y Hansi Flick valoró lo hecho por sus dirigidos.

Este partido tenía varías lupas puestas y una de ellas estaba sobre el escenario de la ausencia de Pedri, de quien se confirmó en la semana una lesión en el biceps femoral de la pierna derecha y que dejaría un dolor de cabeza en la gestión del entrenador alemán. De allí, a que ese primer test haya sido superado y el DT haya dejado su análisis.

“Podemos hacerlo también sin él. Todos saben aquí que Pedri es un jugador excelente y lo queremos en todos los partidos. Pero ahora no lo tenemos y hay que gestionarlo. Los jugadores lo han hecho bien hoy. Podemos mejorar muchas cosas, y lo haremos. Tres puntos más, más confianza y seguimos”, comentó el estratega.

Hansi Flick cree que el partido fue engañoso

Para el alemán el resultado no reflejó del todo lo que pasó en las áreas. Desde su postura, los suyos pudieron dejar un marcador más amplio para el debate: “Si hubiéramos materializado las ocasiones, los dos equipos podríamos haber quedado 6-2".

"Ya dije que no sería un partido fácil. Me ha gustado el Elche, cómo ha jugado, cómo ha presionado arriba. Hemos estado bien. Ahora tenemos dos partidos más antes del parón y queremos ganarlos, el primero el miércoles, en Champions”, apuntó.

No obstante, valoró el trabajo de Frenkie de Jong, quien dio un paso al frente ante la ausencia de su mejor acompañante, Pedri. “De Frenkie podemos decir lo mismo que de Pedri. Está a un nivel increíble, su rendimiento en todos los partidos es fantástico. Tenerlo en esa posición de ‘8’, con Casadó de pivote, me deja muy contento. Es un jugador fantástico”, dijo.

A su vez, también tuvo palabras meritorias para varios puntos altos en el partido como Eric García y en especial para Marcus Rashford que anotó uno de los tres goles: “Si has visto las ocasiones que ha tenido… Uno o dos goles más habrían estado bien para él. Pero debemos estar contentos, yo lo estoy. Sé que puede jugar a este nivel y estoy feliz de que lo haya demostrado a la afición y a sus compañeros”.

Hansi Flick ahora puede encarar una semana de mucha acción para sus dirigidos, en la que tienen Champions League en el camino, con el duelo programado para el miércoles 5 de noviembre ante Brujas.