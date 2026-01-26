Barcelona tiene nuevo capitán: ¿Quién es?

Suscríbete a nuestros canales

La salida de Marc André Ter Stegen del Barcelona cambió muchos escenarios en el club. Desde la configuración definitiva en el orden de guardametas de Hansi Flick hasta la lista de capitanes en ese vestuario.

La cesión del alemán a Girona dejó un hueco en la jerarquía interna que ya habría sido cubierto rápidamente. La información la adelantó la Cadena SER, quien apuntó el nombre del futbolista seleccionado para llevar la responsabilidad en el grupo de capitanes.

Se trata de Eric Garcia, quien ahora será el quinto capitán del primer equipo y llevaría el brazalete en caso de ausencia de los cuatro anteriores en lista, algo que ya ocurrió esta campaña en el partido del Spotify Camp Nou con el Atlético de Madrid de la segunda mitad de la temporada.

La escogencia, además de contar con la venía de Flick, quien tiene en gran consideración al zaguero, también se habría apegado a criterios deportivos, de veteranía y de peso interno dentro del grupo, según Sport.

Estos son los capitanes de Barcelona

De entrada, hay que recordar que el actual grupo de capitanes, previo a la cesión de Ter Stegen, fue votado por la plantilla en el verano de 2024, después de las salida de de Sergi Roberto.

Desde ese momento, el orden quedó conformado con Ter Stegen en la primera elección, con Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri, en ese orden.

Ahora, la estructura ha permanecido y a lo largo de todo ese periodo el cuadro ha gozado de estabilidad, salvo la tensión interna de algunas horas que se vivió con el guardameta alemán, después que el club le abrió un expediente disciplinario y quitó el brazalete temporalmente.

Esto último tras no poner su firma inicialmente en un informe médico de su lesión en la espalda, que ayudaría a Barcelona con el margen salarial para inscribir a Joan Garcia. Lo cierto es que, con todo esto, Eric García, demuestra cada vez más la influencia ganada en el grupo desde su regreso al club en 2021.