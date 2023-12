“Triste pero siempre mami” de Corina Smith hizo vibrar a la Concha Acústica de Bello Monte

El jueves 14 de diciembre la cantante venezolana Corina Smith demostró de que está hecha en la Concha Acústica de Bello Monte, al deleitar a sus fanáticos de la gran Caracas con el éxito de su álbum musical “Triste pero siempre mami”. Un espectáculo repleto de bailarines, estilo, múltiples cambios y despliegue técnico de alto nivel, que afirman la pasión de la rubia de 32 años por la música.

A las 8:45 p.m. Corina hizo acto de presencia en el escenario con su éxito “Psicópata” que despertó gritos y emoción en sus fanáticos, que con mucha energía corearon la pegajosa canción de principio a fin. Para su primer tiempo de espectáculo Smith optó por lucir un vestido ceñido al cuerpo en color rosa, que realzaba a la perfección su silueta.

“No me mientas a la cara”, “Corazón roto”, “Porque no me dijiste”, “Ahora o nunca”, “Yo que”, “Mi amor por ti” y “Soy para mí”, fueron otros de los grandes éxitos que prendieron a la Concha Acústica e hicieron a sus seguidores brincar de la emoción.

La estrella criolla no dudo en dirigirse a sus seguidores y agradecer por llenar de punta a punta el lugar y ser fiel a su carrera musical que con el paso del tiempo va subiendo como la espuma. “Aquí vinimos a cantarle a tu ex y a mi ex. Es un show que espero le guste muchísimo, muchas de las canciones en otras versiones”, expresó la artista.

Y es que, la cantante quiso darle a su fanático un show totalmente diferente e innovador, al incluir un pianista que la acompañó en varios de sus éxitos. Además, sus bailarines hicieron lo suyo al desbordar mucha energía.

Como parte especial del concierto la cantante estuvo acompañado por su gran amiga, la cantante y actriz Vanessa Suárez y su tema “VIP” y desde Puerto Rico, subió al escenario el cantante Noriel, que interpretó junto a Smith el tema “GPS”.

“Hotel San Juan”, “Los Tweets”, “Cuando”, “Punta de barco” y “Completo”, fueron otros éxitos que enloquecieron a los jóvenes espectadores del show.

En el concierto la cantante aprovechó para lanzar un regalo a sus fanáticas, la versión acústica de “Triste pero siempre mami”, que desde la medianoche del 15 de diciembre está disponible en sus plataformas digitales.